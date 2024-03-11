政府：無意危國安市民影禁地不違法 立會今續加會逐條審議

政府和立法會全速進行《基本法》23條立法程序，今日會再次加會討論《維護國家安全條例草案》，原有福利事務委員會會議需要讓路，而截至昨日已審議完73條條文，佔草案181條的四成。昨日不少議員都關注間諜活動「禁地」的定義，認為政府應更清晰界定，又質疑公共基礎設施定義的寫法。當局指，已對公共基礎設施採較彈性定義相信足以涵蓋。

立法會法案委員會昨連續第三日審議草案，間諜相關罪行的第41條包括接近、查察、接達禁地，或出現於毗鄰禁地之處等，有意圖危害國安者可被判囚20年。「A4聯盟」楊永杰指，有攝影發燒友憂慮若不知情地協助有危害國安意圖的第三者拍攝禁地，再轉交相片並收取報酬會否誤墮法網。保安局長鄧炳強指，間諜活動須有意圖，如純粹拍攝、沒有意圖便不會構成罪行。