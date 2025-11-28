政府3億元援助基金助災民 多家企業及組織出錢出力

大埔宏福苑五級火焚燒一日多，大批居民家園盡毀。政府將成立3億元援助基金，全數用於支援受火災影響的居民，並在中銀香港開設戶口，接受市民及機構捐款。多間企業及組織有錢出錢有力出力支援受災居民，馬會合共捐出約1.7億元，公益金撥款5千萬成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」；李嘉誠基金會宣布即時撥出3千萬元，設立緊急援助基金，並將撥出額外5千萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。恒基兆業地產集團表示，李兆基基金將捐款3千萬元，用於緊急救援及過渡安置。
行政長官李家超昨宣布政府投入3億元成立宏福苑援助基金，同時接受公眾捐贈，在中銀香港開設戶口接受市民及機構捐款，昨晚起向每戶居民派發1萬元應急補助金，居民可以在庇護中心登記申請。
政府正協調資訊科技業界建立網上平台，讓團體及市民登記可捐物品，方便統一分配，預計平台將於日內完成。目前可透過 WhatsApp 9213 2388 登記資料及物資。
各界連日來亦捐錢捐物支援災民，當中馬會將合共捐出約1.7億元，包括透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元援助，經社署及非政府組織發放。馬會指，這是首批援助未來將提供更多支援，並決定將周日賽馬大減活動規模，包括閉門舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事不設贊助商。賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約7千萬元。
李嘉誠︰心與祈念與受影響市民同在
李嘉誠基金會宣布即時撥出3千萬元，設立緊急援助基金，並將撥出額外5千萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。基金會表示，李嘉誠與全港市民一同向英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝。基金會亦將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。李嘉誠同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問，表示「我們的心與祈念與每一位受影響的市民同在」。
李兆基基金捐款3千萬元用於緊急救援及過渡安置。九龍倉集團透過「九龍倉緊急支援基金」捐出3千萬元支援災民。霍英東基金會及集團捐出3千萬元。滙豐與恒生銀行聯合宣布捐款3千萬元。馬雲公益基金會公布，將緊急捐贈3千萬元。安踏集團宣布，捐贈1千萬元現金及2千萬元防寒裝備。
新鴻基地產將捐出2千萬元，集團旗下「帝」系酒店將免費提供160個房間供災民暫住。周大福集團捐出2千萬元，為受災居民提供緊急援助。集團並已動員旗下企業為受災居民提供臨時住宿、食物及保暖衣物等支援。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2千萬元支援賑災，同時已在旗下多間酒預備約160間客房，供有需要的居民免費入住。中銀香港將向災民捐款2千萬元。阿里巴巴集團啟動首批捐款2千萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。恒隆集團及恒隆地產撥款1,100萬元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。
騰訊公益慈善基金會、螞蟻集團和AlipayHK、香港小米基金會、富途、聯想、星展香港和百度等分別捐出1千萬元。另外，社福機構亦設立捐款渠道，包括公益金、紅十字會、救世軍、仁濟醫院等，除直接存款至銀行，部分亦設網上或轉數快捐款。
捐款途徑(部分)
政府大埔宏福苑援助基金
中銀(香港)
．012-875-2-190159-7(港幣)
．012-875-2-190160-7(其他貨幣)
公益金
中銀(香港)
．012-874-0-011380-6
滙豐銀行
．110-745189-001
恒生銀行
．367-000775-002
網上捐款
．香港公益金捐款表格
紅十字會
滙豐銀行
．567-650155-023
恒生銀行
．267-175123-002
中銀(香港)
．012-806-00003231
東亞銀行
．015-514-40-472999
仁濟醫院
網上捐款
．仁濟醫院 網上慈善捐款
轉數快
．仁濟醫院識別碼 8124661
滙豐銀行
．580-118800-002 (戶口名稱：Yan Chai Hospital YEAR Fund)
中銀(香港)
．031-375-0-002766-8 (戶口名稱：Yan Chai Hospital YEAR Fund)
救世軍
轉數快
．緊急呼籲｜救世軍緊急支援大埔災民專項捐款
滙豐銀行
．001-1-281961
東亞銀行
．515-40-400333-1