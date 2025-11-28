政府3億元援助基金助災民 多家企業及組織出錢出力

有企業或組織將大量物資運到宏福苑附近供災民應急。(吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火焚燒一日多，大批居民家園盡毀。政府將成立3億元援助基金，全數用於支援受火災影響的居民，並在中銀香港開設戶口，接受市民及機構捐款。多間企業及組織有錢出錢有力出力支援受災居民，馬會合共捐出約1.7億元，公益金撥款5千萬成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」；李嘉誠基金會宣布即時撥出3千萬元，設立緊急援助基金，並將撥出額外5千萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。恒基兆業地產集團表示，李兆基基金將捐款3千萬元，用於緊急救援及過渡安置。

行政長官李家超昨宣布政府投入3億元成立宏福苑援助基金，同時接受公眾捐贈，在中銀香港開設戶口接受市民及機構捐款，昨晚起向每戶居民派發1萬元應急補助金，居民可以在庇護中心登記申請。

政府正協調資訊科技業界建立網上平台，讓團體及市民登記可捐物品，方便統一分配，預計平台將於日內完成。目前可透過 WhatsApp 9213 2388 登記資料及物資。

各界連日來亦捐錢捐物支援災民，當中馬會將合共捐出約1.7億元，包括透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元援助，經社署及非政府組織發放。馬會指，這是首批援助未來將提供更多支援，並決定將周日賽馬大減活動規模，包括閉門舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事不設贊助商。賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約7千萬元。