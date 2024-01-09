國泰取消航班｜今日再取消至少21班機 李家超非常關注促國泰檢視運力 (更新)

【11:15更新】 本港近期公共財政困難，自由黨提議向本港居民徵收海陸空離境稅。行政長官李家超今(9日)在行會回應指，他期望香港融入國家發展大局，積極參與大灣區建設。對於國泰接連取消航班，李家超表示非常關注，指國泰長遠要檢視其人力及運力的發展及安排。

李家超指，在《財政預算案》諮詢時收到不同意見，政府會審視有關意見，財政司司長亦正在積極諮詢不同界別，惟他個人而言，當局期望香港融入國家發展大局，積極參與大灣區建設，強調「香港本身就是大灣區城市之一」，多年來推動都見到成績，兩地人流非常頻繁，促進兩地融合。

對於國泰接連取消航班，李家超說政府非常關注，運輸及物流局局長亦已與國泰管理層作溝通，並提出國泰要盡一切努力，確保受影響旅客的不便及損失減至最低，並盡可能安排其他班次，甚至是其他航空公司班次讓旅客起飛。他強調長遠而言，國泰需檢視其人力及運力的發展及安排。

另外，機管局網站顯示，國泰今日再取消至少21班來往香港的航班，比早前指平均每日取消12班航班為多。

急症室研加費？李：須檢視是否適如其分處理急症

至於有報道指政府正初步研究增加公立醫院急症室收費，李家超稱政府有恆常計劃檢討收費，會考慮社會實際情況，如弱勢社群照顧、不同人士的影響，與有關人士作充分溝通。有關急症室收費，重點是有否適如其分處理急症，過去使用情況大家都看到，一些未必要用的人士都使用急症室，會看看如何去檢視服務，讓急切人士好好配合分流制度，醫療服務會檢討，針對如何防止急症室被濫用。