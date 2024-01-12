政黨向陳茂波提《預算案》建議 經民聯新民黨促樓市「撤辣」

新一份《財政預算案》下月發表，連日都有不同立法會議員向財政司司長陳茂波遞交建議書。經民聯不支持增設離境稅、上調資產增值稅等，認為在現時的困難時期加稅，只會令市民百上加斤，並與同日提交建議的新民黨，一同要求全面撤銷樓市「辣招」和下調股票印花稅。 經民聯今年建議書的主題為「拼經濟：重振股樓支柱，惠民生：構建和諧都市」，主席盧偉國指樓市和股市在疫情後表現不振，現時重中之重是拼經濟惠民生，建議全面「撤辣」和進一步下調股票印花稅至0.05%，相信可令交投更活躍、「搞旺」樓市和股市，以重建經濟信心吸引外資人才，控制財赤。經民聯認為，在現時困難時期加稅，只會使市民百上加斤，並破壞本港簡單低稅制的優勢。

林健鋒倡海洋公園辦恆常夜市 副主席林健鋒更指出，政府不應設立陸路離境稅，反問「收得幾多」，認為這只會影響兩地感情和阻礙交流，非常不智。他又提到「香港夜繽紛」活動有效果，但希望可以列為長期規劃，而非只是數星期、數個月的活動，舉例稱可在海洋公園恆常舉辦周末夜市，亦可資助酒吧和食肆引入外國慶典。 坊間有指兩元乘車優惠是加劇財赤的原因之一，經民聯副主席梁美芬認為這並不是福利，而是鼓勵長者重返職場的「長遠投資」，籲政府在經濟困難下不要動搖計劃，她又同意為防止病人濫用急症室服務，值得檢討增加收費。