政黨調查逾半受訪者認為運動員資助不足　倡企業提供資助或崗位

巴黎奧運上月圓滿舉行，緊張刺激的賽事令不少香港市民都熱血沸騰。有政黨調查指，逾八成半受訪市民滿意港隊表現，但近半受訪者認為港府投放在體育發展的預算及體院全職運動員每月資助額不足，建議當局可增加運動員和新興運動的資助，大型企業亦可向運動員提供資助或崗位，讓他們除運動以外有其他出路。
四成市民願自淘腰包睇奧運
自由黨上月15日至26日進行隨機電話訪問，成功訪問1,047名年滿18歲市民，了解他們對奧運在港及本地體育發展的看法。結果顯示，七成市民認為政府未來應繼續購買奧運賽事轉播權，讓市民免費觀看。若政府未有購買轉播權，一半受訪市民表明不願自掏腰包收看賽事，僅有36.6%市民願意支付150元或以下的費用、8.4%願花151元至300元，而會花501元以上收看賽事的則只有1.8%。
自由黨南區支部主席林澤輝表示，調查結果反映宏觀經濟不明朗，市民積穀防饑、不願花費非經常性開支。然而，他亦提到若奧運賽事需要收費觀看，並在扣取開支後把款項全數用於支持香港體育發展，市民付費的意願便會增加，其中願花150元以下市民增至41.7%，增幅為5.1個百分點；願花151元至300元的人亦增至13.4%；而不願意的市民則大減至36.9%，下降14.6個百分點。林澤輝認為，市民普遍願意花錢支持運動員，而相關傾向有助帶動市民付費收看賽事的意願。
體育產業貢獻不只反映在GDP
有意見認為，國家隊和中國香港代表隊在體育賽事中取得好表現，對香港市民有不少正面作用。調查反映，最多人認為這有助加強身份認同(26.8%)，其次是振奮人心(21.1%)和增加外出消費(7.3%)，亦有16.8%市民表示「以上皆是」。林澤輝指，增加外出消費比例較少亦繼續反映宏觀經濟變差，而振奮人心的比例則顯示出體育產業對香港的貢獻不只在GDP上呈現，同時建議把運動員帶進學校，讓學生學習運動員堅毅的精神。
回應運動員薪金過低
另外，調查又提到大部分體院全職運動員的每月資助額分別為7,130元和11,520元，有55%受訪者認為資助額度不足或非常不足夠，比認為足夠或非常足夠的受訪者多15個百分點。對於政府在2023/2024年度投放在體育發展的預算為74億元，僅佔年度總體政府開支不足1%，有五成人認為應該增加。
被問到運動員資助過少，早前更被稱為「零用錢」而引起爭議，自由黨中西區區議員馮家亮認為，運動員把黃金年齡投放在運動上盼為港爭光，希望除政府可增加資助之外，大企業亦應履行社會責任，向運動員提供崗位或支援，讓他們在退役後工作，發掘其他出路之餘，也可在賽場上無後顧之憂。自由黨副主席、立法會議員李鎮強補充，大企業提供職位屬雙贏方案，又認為難以就運動員薪金應達甚麼水平下定論，因薪金大機會與成績掛勾，「唔係每一個(運動員都係)江旻憓」，因此運動員薪金水平的研究較為複雜。