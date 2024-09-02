政黨調查逾半受訪者認為運動員資助不足　倡企業提供資助或崗位

巴黎奧運上月圓滿舉行，緊張刺激的賽事令不少香港市民都熱血沸騰。有政黨調查指，逾八成半受訪市民滿意港隊表現，但近半受訪者認為港府投放在體育發展的預算及體院全職運動員每月資助額不足，建議當局可增加運動員和新興運動的資助，大型企業亦可向運動員提供資助或崗位，讓他們除運動以外有其他出路。

自由黨上月15日至26日進行隨機電話訪問，成功訪問1,047名年滿18歲市民，了解他們對奧運在港及本地體育發展的看法。結果顯示，七成市民認為政府未來應繼續購買奧運賽事轉播權，讓市民免費觀看。若政府未有購買轉播權，一半受訪市民表明不願自掏腰包收看賽事，僅有36.6%市民願意支付150元或以下的費用、8.4%願花151元至300元，而會花501元以上收看賽事的則只有1.8%。

自由黨南區支部主席林澤輝表示，調查結果反映宏觀經濟不明朗，市民積穀防饑、不願花費非經常性開支。然而，他亦提到若奧運賽事需要收費觀看，並在扣取開支後把款項全數用於支持香港體育發展，市民付費的意願便會增加，其中願花150元以下市民增至41.7%，增幅為5.1個百分點；願花151元至300元的人亦增至13.4%；而不願意的市民則大減至36.9%，下降14.6個百分點。林澤輝認為，市民普遍願意花錢支持運動員，而相關傾向有助帶動市民付費收看賽事的意願。

體育產業貢獻不只反映在GDP

有意見認為，國家隊和中國香港代表隊在體育賽事中取得好表現，對香港市民有不少正面作用。調查反映，最多人認為這有助加強身份認同(26.8%)，其次是振奮人心(21.1%)和增加外出消費(7.3%)，亦有16.8%市民表示「以上皆是」。林澤輝指，增加外出消費比例較少亦繼續反映宏觀經濟變差，而振奮人心的比例則顯示出體育產業對香港的貢獻不只在GDP上呈現，同時建議把運動員帶進學校，讓學生學習運動員堅毅的精神。