故宮博物院夥中國文化研究院推教材 探索「我們的故宮」由打卡到產生愛和承擔

北京故宮博物院與團結香港基金轄下中國文化研究院聯合宣布推出「我們的故宮」學與教資源項目，是故宮博物院破天荒與香港民間機構製作教學資源，當中包括中、小學各8塊展版、掛圖、網上平台、國寶全息投影、工作紙、短片等，更跨學科涵蓋中文、中史、常識、視藝、音樂等知識。中國文化研究院院長邱逸表示，「我們的故宮」是學與教資源的探索，令學生由目前參觀香港故宮只停留「打卡」的淺了解變成深度了解、由「知道」到產生愛的感情，從意識上了解自己是中華文化一份子，從而產生承擔感。
教學資源分兩期推出，目前已推出第一期。第一期包括展版、配合展版的投影片簡報、小冊子、有關故宮四季的掛圖、網上學習平台等。當中教學生如何欣賞故宮頂蓋、前朝後宮等建築美，展版有二維碼，讓學生掃碼看教學片段和玩小遊戲等延伸學習，例如介紹故宮「火地取暖」的火燒供暖功能短片，合共逾30條，當中又有跨學科和STEM學問內容。網上資源平台會整合所有教學資源，方便師生取用。
設「故宮100題」讓學生帶著問題遊故宮
第二階段資源包括針對各學科的工作紙和「故宮100題」網上練習平台，最快今月底會上載至平台。中國文化研究院總編輯陳愛娟表示，希望讓學生參觀香港故宮文化博物館和北京故宮博物院前，先有基本知識，讓他們到訪時懷著問題參觀，增加他們的興趣。
全息影像在家展示國寶
項目中有「把國寶帶回家」的教學資源，在平台上載故宮博物院提供的國寶全息投影照片，學生可透過自製透明倒金字塔膠片，放在平板電腦或手機上，立體呈現國寶與眼前，讓他們有更深感受。
可按學校需要增減內容
所有教學資源免費提供予全港中、小學，網站資源也公開瀏灠，讓有興趣人士接觸故宮知識。邱逸透露，「故宮100題」已約有7至8萬名學生報名使用；表示對整套教學資源有興趣的辦學團體則有6至7個，即涵蓋全港約30至40間學校。他提到，相關教學資源可彈性調整，配合學校需要，例如曾與天主教辦學團體溝通，對方要求加入宗教元素，團隊可為資源加入傳教士在故宮生活元素，增加學生興趣。項目六月底討論意向，7月初開始設計，約2個月設計和製作已推出的資源，投入大量人力資源，希望惠及本港學生和學校。邱逸又指，項目獲故宮博物院大力支持，例如對方可在2日內回覆改善地方，對此感十分難忘和意外，成就短時間內製作豐富內容資源的奇跡。