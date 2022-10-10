故宮博物院夥中國文化研究院推教材 探索「我們的故宮」由打卡到產生愛和承擔

北京故宮博物院與團結香港基金轄下中國文化研究院聯合宣布推出「我們的故宮」學與教資源項目，是故宮博物院破天荒與香港民間機構製作教學資源，當中包括中、小學各8塊展版、掛圖、網上平台、國寶全息投影、工作紙、短片等，更跨學科涵蓋中文、中史、常識、視藝、音樂等知識。中國文化研究院院長邱逸表示，「我們的故宮」是學與教資源的探索，令學生由目前參觀香港故宮只停留「打卡」的淺了解變成深度了解、由「知道」到產生愛的感情，從意識上了解自己是中華文化一份子，從而產生承擔感。

教學資源分兩期推出，目前已推出第一期。第一期包括展版、配合展版的投影片簡報、小冊子、有關故宮四季的掛圖、網上學習平台等。當中教學生如何欣賞故宮頂蓋、前朝後宮等建築美，展版有二維碼，讓學生掃碼看教學片段和玩小遊戲等延伸學習，例如介紹故宮「火地取暖」的火燒供暖功能短片，合共逾30條，當中又有跨學科和STEM學問內容。網上資源平台會整合所有教學資源，方便師生取用。