故宮博物院藏明代人物畫名品展推二期珍品 唐伯虎風木圖珍罕詩書畫印合璧

香港故宮文化博物館舉辦「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」昨起展出第二期共20套全新展品，重點包括國家一級文物、由本名唐寅的唐伯虎所繪的《風木圖》及仇英的《蘭亭圖》。另外，博物館亦舉行首個受贈藏品展覽，展出近100件珍品，包括第一件被博物館列為館藏文物的雙龍戲珠紋樑冠。 繼上期展出《觀梅圖》後，唐伯虎所繪的《風木圖》則於今期展出，圖繪風中枯木兩株，一位文士倚坐樹間掩面哭泣，似在悲思故人。博物館助理研究員喬夢指，此圖純以水墨繪就，為國家一級文物，「風木」二字則取自「樹欲靜而風不止」，是一幅表達雙親亡故而來不及侍奉的經典孝子圖，而從題字及題詩可見，此畫是專門為他人繪製的作品，但因唐寅的父母、妻子及妹妹均在他二十餘歲時相繼離世，連遭家庭變故，並由此家道衰落，相信他於畫內亦有傾注個人內心情感。

她續指，題字下有「唐伯虎」的印章，為十分難得的唐寅詩書畫印合璧之作，而更難得的是此畫亦有二十多則明代許初、都穆、文嘉等吳中名士所撰寫的引首及詩跋，當中許初鮮少為他人書寫題字，體現當時文人圈對唐寅的推崇。 另外，展覽亦展出唯一繪畫陶淵明並流傳後世的女畫家李翠蘭所繪的《陶靖節圖》，吳彬的《佛像》體現明代晚期大面積上色及畫風奇詭多變。本期20套展品與上期畫作同樣因作品繪於紙或絹上，對光照、溫濕度均十分敏感，僅展出約3個月至6月2日。

首批受贈藏品展明起開放 此外，博物館於6號展館明(15日)起開放，展出「樂藏與共——香港故宮文化博物館首批受贈藏品展」，珍品從首12個捐贈方捐出的珍藏中挑選近百件，年代跨越新石器時代至21世紀，成為博物館首個本館館藏的專題展覽。博物館副館長(研究策展及節目)王伊悠介紹，展覽按藏品類型分為金屬、書畫、家具、宗教藝術及陶瓷5個單元，讓觀眾可從中國藝術歷史上的巔峰之作中暢遊中國5千年來的藝術、文化和歷史。 博物館研究員周維強稱，今次展出第一件被博物館列為館藏文物的雙龍戲珠紋樑冠外，另一件「火車頭式鐘」亦是值得留意的展品。「火車頭式鐘」估計約於1900年於法國製作，但因收藏家無博物館相關知識，令藏品受到不當維修，致車底部件斷裂、機器損壞等難以解決的損害。博物館經深入研究後決定請來北京故宮的修復師來港協助修正，數月後方修復。目前展品只要裝上發條就能正常運轉，所有零件都可拆出清潔、除鏽及保養。他認為，這件展品所展示出的不只是文物本身，還講述文物修復的故事。