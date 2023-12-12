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2023-12-12 20:22:54

故宮博物館明代人物畫展覽揭幕　81套故宮博物院藏品分階段展開

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蔣方亭(右)表示，整個展覽合共籌備約一年。(陳詠琳攝)

蔣方亭(右)表示，整個展覽合共籌備約一年。(陳詠琳攝)

香港故宮文化博物館明日(13日)起舉辦「故宮博物院藏明代人物畫名品」展覽，展出81套共97件來自北京故宮博物院的明代人物畫藏品，包括唐寅的《觀梅圖》、文徵明的《蘭亭修禊圖》及仇英的《人物故事圖》等約60名明代名家作品，當中有14套更屬國家一級文物。

展覽第二單元「古意與風雅」。(陳詠琳攝) 展覽第二單元「古意與風雅」。(陳詠琳攝) 張瀚《宦跡圖》。(陳詠琳攝) 張瀚《宦跡圖》。(陳詠琳攝) 文徵明《蘭亭修禊圖》。(陳詠琳攝) 文徵明《蘭亭修禊圖》。(陳詠琳攝) 陳國基(右二)參觀「故宮博物院藏明代人物畫名品」展覽。(政府新聞處)

陳國基：展覽助故宮博物館履行使命

展覽會按明代的早、中、晚期，分成「富麗與野逸」、「古意與風雅」、「世俗與奇變」3個單元。展覽至明年11月30日結束，其間展品將分4期展出，每期為3個月、每次展出約20套。香港故宮副研究員蔣方亭表示，整個展覽合共籌備約一年，藏品在展品期後將運回北京故宮「休眠」最少一年，強調今次欣賞機不可失。

畫展今晚(12日)正式揭幕，政務司司長陳國基在開幕典禮致辭稱，今次展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院合辦，讓本港和各地遊客飽覽故宮博物院的人物畫珍品、畫家的藝術成就與創作歷程，從而加深了解中國傳統繪畫以至中華文化的傳承與發展。他續說，今次展覽正協助博物館履行國家「十四五」規劃下，香港發展成為中外文化藝術交流中心的使命。

今次展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，馬會表示支持實現國家《十四五規劃綱要》，明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

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