故宮博物館明代人物畫展覽揭幕　81套故宮博物院藏品分階段展開

香港故宮文化博物館明日(13日)起舉辦「故宮博物院藏明代人物畫名品」展覽，展出81套共97件來自北京故宮博物院的明代人物畫藏品，包括唐寅的《觀梅圖》、文徵明的《蘭亭修禊圖》及仇英的《人物故事圖》等約60名明代名家作品，當中有14套更屬國家一級文物。

陳國基：展覽助故宮博物館履行使命 展覽會按明代的早、中、晚期，分成「富麗與野逸」、「古意與風雅」、「世俗與奇變」3個單元。展覽至明年11月30日結束，其間展品將分4期展出，每期為3個月、每次展出約20套。香港故宮副研究員蔣方亭表示，整個展覽合共籌備約一年，藏品在展品期後將運回北京故宮「休眠」最少一年，強調今次欣賞機不可失。