故宮古埃及展至今錄7.6萬人次入場 明年推9新展 涵蓋珠寶宗教設計

香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，自上月底開幕以來，一直大受歡迎，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，展覽開幕至今已錄得7.6萬人次參觀，而今年博物館的參觀人次預料達100萬。他又指，今次博物館推出的文創產品很成功，亦是首次推出盲盒，未來會拓展文創產品。

吳志華表示，「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」入場觀眾中，本地觀眾佔四成；內地和海外觀眾分別佔三成。對於日前展覽大排長龍，出現混亂情況，吳志華指，會繼續檢視，改善購票流程，他又指，館方去年錄得約91萬參觀人次，預料在埃及展的帶動下，今年有望達100萬人次，而該展覽展期至明年8月31日。