故宮文化博物館下月辦中法特展 150珍寶展兩國友誼 (多圖)

為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年，香港故宮文化博物館將於2024年12月18日至2025年5月4日隆重推出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」。展覽將展出故宮及凡爾賽宮近150件珍品，呈現十七世紀下半葉至十八世紀百多年間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域互相仰慕、啟發及交流的歷史，以及兩國源遠流長的珍貴友誼。

展覽共有四個單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新，以及藝術與思想交流。是次展覽精選近150件瑰麗珍寶，亦是香港首度在同一展覽中呈獻故宮及凡爾賽宮兩個世界遺產的重要文物，展品包括9件中國國家一級文物，以及法國凡爾賽宮珍貴館藏和一些近年來的新收藏。

展品中的亮點之一是故宮博物院館藏的乾隆款畫琺瑯菊花紋壺(1783年)，此壺的花紋因極具中式風格，過去一直被以為是廣東進貢清宮的器物，最新研究發現壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作，顯示中法工藝交流之盛。另一件重點展品是凡爾賽宮近年收藏的花鳥紋銀壺(約1680年)。此珍品為中國廣東為海外市場製作，後為暹羅（現為泰國）使節進獻給路易十四的外交禮物，這件珍貴而保存完好的外銷銀器，體現了中法兩國當時相互引進及收藏來自對方文化珍品的事跡。

