故宮文化博物館再辦學生免費入場日 4000張門票明日登記

香港故宮文化博物館將於本月23至24日再度舉辦學生免費入場日，共提供4,000張特別展覽贊助門票。贊助門票將於明日(15日)中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多四張贊助門票。
活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一，旨在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽(展廳1–7)及「中華文明溯源」特別展覽(展廳8)。
故宮博物院藏明代人物畫展覽月底結束
另外，現於博物館展廳 4 舉行的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」，將於本月30日結束。
展覽敘述明代早、中、晚期的宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家的藝術成就與創作歷程。本期為展覽第四期及最後一期，共展出 20套珍品，包括五件國家一級文物，包括仇英(約 1494–1552年)的《臨蕭照高宗瑞應圖》、唐寅(1470–1524年)的《王公拜相圖》、周臣(約 1460–1535年)的《明皇遊月宮圖》、倪端(活躍於 15 世紀中晚期)的《聘龐圖》，以及曾鯨(1564–1647 年)的《葛震甫像》。