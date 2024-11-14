故宮文化博物館再辦學生免費入場日 4000張門票明日登記

香港故宮文化博物館將於本月23至24日再度舉辦學生免費入場日，共提供4,000張特別展覽贊助門票。贊助門票將於明日(15日)中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多四張贊助門票。

活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一，旨在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽(展廳1–7)及「中華文明溯源」特別展覽(展廳8)。