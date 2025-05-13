故宮文化博物館辦「紋以載道」展覽 沉浸式數字展呈現古文物紋飾

小小紋飾，藏着大千世界。香港故宮文化博物館與故宮博物院明日(14日）起舉辦「「紋」以載道—故宮博物院沉浸式數體驗展」，展覽以「紋樣」為主題，提取故宮文物的傳統紋樣，再結合數碼創新技術，讓觀眾能夠以沉浸式展覽，對中國傳統文化有更深刻的認識。

展覽共設7個單元

是次展覽是故宮博物院與香港故宮文化博物館首次舉辦的多媒體專題展覽，共設7個單元，其中單元四的「錦繡紋章」、單元五的「紋彩藻飾」和單元七的「古紋新生」是專為香港展覽而設。展覽以「紋樣」為主題，「沉浸」為核心，提取故宮建築、陶瓷、織繡和服飾等文物上的傳統紋樣，結合數碼創新技術，呈現中國傳統文物背後的文化內涵。