故宮文化博物館辦「紋以載道」展覽 沉浸式數字展呈現古文物紋飾

小小紋飾，藏着大千世界。香港故宮文化博物館與故宮博物院明日(14日）起舉辦「「紋」以載道—故宮博物院沉浸式數體驗展」，展覽以「紋樣」為主題，提取故宮文物的傳統紋樣，再結合數碼創新技術，讓觀眾能夠以沉浸式展覽，對中國傳統文化有更深刻的認識。
展覽共設7個單元
是次展覽是故宮博物院與香港故宮文化博物館首次舉辦的多媒體專題展覽，共設7個單元，其中單元四的「錦繡紋章」、單元五的「紋彩藻飾」和單元七的「古紋新生」是專為香港展覽而設。展覽以「紋樣」為主題，「沉浸」為核心，提取故宮建築、陶瓷、織繡和服飾等文物上的傳統紋樣，結合數碼創新技術，呈現中國傳統文物背後的文化內涵。
展廳一以「流光溢彩」為主題，在展廳中，觀眾不但可欣賞到花鳥草木，更可欣賞到星辰祥雲和龍鳳瑞獸。本在天上的星辰祥雲化身成海浪，讓觀眾彷如置身在大海中。踏入展廳二，觀眾可以看到一個巨大的瓷碗，繁花與碩果投放在瓷碗中，讓人感受到自然的茂盛與豐碩之美。此外，觀眾還可以欣賞到古代服裝紋飾、古代藻井等紋飾的美態。
科技與文化藝術結合
香港故宮文化博物館館長吳志華表示，今次展覽的特別之處在並無文物展出，對觀眾而言是另一個新體驗；透過數字文物展，令觀眾對優秀傳統文化有另一種體驗。
吳志華表示，近年中國科技突飛猛進，以科技與文化藝術結合是中國博物館界近年的目標，而故宮博物院在數字藝術上取得重要成績。他指，觀眾體驗到的不單是沉浸式的體驗，更能對優秀中國傳統文化有更深體驗，尤其對故宮文物的紋飾有更多認識。
吳又稱，希望向年輕觀眾重點推介，因博物館的年輕觀眾佔78%，近年年輕觀眾亦越來越多，希望年輕一代多點認識中國傳統文化，多點參與文化傳承與創新。