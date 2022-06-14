故宮文化博物館｜中銀香港成戰略合作夥伴 首年贊助3.3萬張門票

香港故宮文化博物館（香港故宮）宣布，中國銀行（香港）成為香港故宮的戰略合作夥伴，以感謝其對香港故宮，在文化教育、大型展覽、門票資助及開幕活動等方面的支持。

在中銀香港贊助下，香港故宮將於下月至明年6月推出《香港故宮 SHOWTIME！》系列，逢星期日下午3時至4時舉辦表演藝術活動，藉此將故宮文化及中國藝術、文化和歷史融匯至表演藝術當中，啟發跨藝術界別的思考和學習。

多個本地藝團參演

《香港故宮 SHOWTIME！》系列演出包括音樂、舞蹈、戲劇等表演類別，參與的本地表演藝術團體包括香港芭蕾舞團、香港舞蹈團 、香港中樂團、香港天籟敦煌樂團、香港演藝學院、香港共融樂團和香港管弦樂團等。觀眾可透過欣賞逢週日在館內、或透過網上直播觀看。

有關《香港故宮 SHOWTIME！》系列的活動詳情，將於6月16日(星期四)於西九文化區網頁(http://www.westkowloon.hk/)發布，並於6月17日(星期五)起接受網上報名。

另外，中銀香港將於開幕首年贊助香港故宮33,000張標準及特別展覽門票，有關門票將透過香港故宮的非政府組織合作夥伴贈予弱勢社群，讓社會不同階層均有機會到訪香港故宮。

下周辦敦煌音樂會、文化講座

香港故宮亦將於與天籟敦煌樂團合作，於下周二(21日)舉行《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座，以慶祝香港回歸祖國25周年及香港故宮開幕，並獲中銀香港贊助。音樂會將由香港天籟敦煌樂團演出其為是次活動編製的原創樂曲，樂團的兩位駐團作曲家以敦煌及故宮文化主題作為靈感，創作了一個充滿寓意及故事性的大型組曲。

演出後將有文化講座，由李焯芬教授主持故宮博物院院長王旭東、敦煌研究院書記趙聲良及香港故宮文化博物館館長吳志華亦會參與。