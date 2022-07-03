故宮文化博物館｜今早開放有市民穿古裝入場 截至下午五時接待約6000訪客

【18:15】西九文化區管理局表示，截至下午5時，香港故宮在8小時內共接待約6,000名訪客，入場安排暢順。局方又補充，開幕首年給弱勢社群預留的門票共15萬張，另有6.4萬張學生入場門票，香港故宮將分別透過慈善團體和學校發放門票，詳 情將稍後公布。

網上購票系統本月12日起逢周二上午，開放多一周各類型門票名額供訪客預約免費門票或購票。即 7 月 12 日起可於網上購買或預約8月1日至8月8日的門票(除8月2日星期二)、而7月19日起可於網上購買或預約8月9日至8月15日的門票(除8月9日星期二)。

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香港故宮文化博物館今早9時正式向公眾開放，吸引不少市民首日冒著3號強風信號入場，有市民穿古裝入場打卡。

故宮文化博物館未開放已吸引大批市民輪候入場。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思、香港故宮文化博物館館長吳志華等歡迎首批進場市民，陳智思向購買昨日門票、因颱風未能如期入場市民致歉。他稱今早已提早1小時開館，並延至晚上9時才閉館，希望方便持昨日門票市民到訪，持昨日門票市民亦可於180日內預約其他日子參觀。

陳智思補充，本月12日將出售8月首星期門票，屆時會展示書畫新展品；本月可供出售約14萬張門票中，3.7萬多張屬特別門票，已出售達九成半，7月份內共售出逾11萬張門票，並會預留十多萬張門票送贈弱勢社群。而本月所有周三免費參觀時段經已預約額滿，指市民反應非常踴躍。另外，為慶祝開館，館方會以抽獎形式向在開館首百日於官方網站買門票市民送出1,000張紀念門票圖像NFT，詳情稍後公布。館長吳志華指，由北京故宮博物院借出的文物已全部佈展，而來自法國羅浮宮的13項展品佈展工作亦已完成。

香港故宮文化博物館原定昨日(2日)正式向公眾開放，惟因暹芭襲港延至今天開放。已購買7月3日入場門票的訪客，可於門票入場時間開始一小時內進場；而已購買7月2日入場門票的訪客，原訂上午10時和11時入場的訪客，可使用原有門票，於7月3日上午9時或原有時段入場參觀。而持有7月2日中午12時或之後入場時段門票的訪客，可於原有時段或下午4時後入場。