故宮文化博物館｜北京故宮院長來港介紹故宮建築 望香港故宮成弘揚中華文化對外窗口

香港故宮博物館下個月2號起開放，展覽主題之一「紫禁一日 — 清代宮廷生活」，透過三百多件故宮珍藏的十八世紀珍貴文物，向觀眾展示皇帝皇后一天的宮廷生活。但除文物外，紫禁城建築更可真實展現皇帝皇后養尊處優、充實有序的生活。香港團結基金邀請北京故宮博物院院長王旭東今日舉行講座，分享北京故宮建築同文物的蘊藏意義，當中透露故宮東北、清乾隆禪位後的「退休」住處，實為故宮最奢華的建築。

清朝第六位皇帝乾隆在位60年後，禪位與其子顒琰，改當太上皇，原意是將住處改為位於紫禁城東北部、即寧壽宮花園（俗稱“乾隆花園”）北端的「倦勤齋」，有指「倦勤齋」為全紫禁城最奢華的建築。王旭東指，「倦勤齋」的名字出於乾隆曾在符望閣內題詩中寫「耆期致倦勤，頤養謝喧塵」，表達乾隆退位後的期望。不過乾隆做了太上皇之後，其實沒有真正地交出手中的權力，所以也並未在這裏居住，「倦勤齋」更多時間成為了乾隆消遣的場所。

倦勤齋建築中最具特色的是它的內檐裝修部分。王旭東提到，「倦勤齋」內部有一面170平方米的「通景畫」，由歐洲傳教士畫家郎世寧借鑑了歐洲教堂中的天頂畫和全景畫的形式而移植於清代宮廷內的。他認為「倦勤齋」內部存有西方文化有關的裝飾，正代表了中華文化多元共融的特性。

王旭東又指，明清兩代皇帝都曾在故宮管理國家，故宮內的的建築與文物所沉澱的文明無比厚重。他亦希望，香港故宮文化博物館可成為故宮博物院向世界弘揚中華傳統文化的對外窗口，推廣中國傳統文化。



更多北京倦勤齋圖片可進入網站倦勤斋 - 故宫博物院 (dpm.org.cn)查看。