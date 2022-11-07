故宮文化博物館｜周三將展出列支敦士登王室收藏名品 124件珍寶首次在港亮相(圖輯)

香港故宮文化博物館再有新展覽。香港故宮與列支敦士登王室收藏合辦「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，展出124件首次在港亮相的列支敦士登王室珍寶。展覽在香港故宮展覽八舉行，展期由11月9日(本周三)至明年2月20日，特別展覽成人門票港幣120元；特惠門票港幣60元。

124件珍品首次在港亮相

今次展覽由香港故宮和列支敦士登王室收藏團隊共同策劃，從3萬多件王室藏品中精心挑選油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等124件首次在港亮相珍品，是香港故宮開幕展後首個特別展覽，亦是香港故宮以歐洲藝術名作為主題的首個大型展覽。

17世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠彼得 • 保羅 • 魯本斯 (Peter Paul Rubens，1577-1640 ）和安東尼 • 凡 • 戴克 (Anthony van Dyck，1599-1641）的經典畫作是今次展覽的重點展品，包括魯本斯早期作品「聖保祿皈依基督」，以供學徒繪製大型油畫和製作掛毯的「馬爾斯與雷亞 • 雷爾維亞」底稿油畫，以及被視為魯本斯最著名和溫馨的肖像作品、描摹其女兒的「魯本斯之女——克拉拉 • 塞雷娜 • 魯本斯像」。

「庭園花卉紋盤」反映中西文化交流

由安東尼 • 凡 • 戴克 (Anthony van Dyck，1599-1641）於1630年繪畫的「被釘十字架基督面前的聖方濟各(原畫殘塊)」，剛於去年由列支敦士登現任親王漢斯．亞當二世收藏，並在今次展覽首次公開展出。而本為王室館藏、康納雷佗於1734至1742年間繪畫的「卡納雷吉歐運河河口」，在二戰一度賣出，2007年再由漢斯．亞當二世購回，令畫作失而復得。部分展品亦反映中西文化交流，包括十八世紀製作的「庭園花卉紋盤」，當中青花瓷於清乾隆時期由景德鎮窯燒造，再出口至歐洲後在維也納配製銅鍍金飾件。

列支敦士登王室珍寶在港的展覽亦特設「不懈匠心：園林與文化景觀」，介紹列支敦士登王室宮殿的園林，包括展示中式亭閣設計的「萊德尼采莊園的中式亭閣(重建後)」。