故宮文化博物館｜夥少數族裔學生遊香港故宮　林琳教寫毛筆臨摹《蘭亭序》

香港政協青年聯會(政青)與香港故宮文化博物館合作推出為期半年的「青年穿越故宮之旅」活動，邀請1.8萬名香港中、小學生免費參觀展覽及進行導賞學習。活動今日(10日)舉辦第四場閉館專場，共有超過3,100名學生參與，包括少數族裔及有特殊教育需要的學生。期間政青邀請了立法會議員林琳與少數族裔學生同遊展館，林琳還即場教導少數族裔學生如何寫毛筆字。

政青今次邀請林琳與120名來自油蔴地街坊會學校的少數族裔學生出席活動交流，對此香港故宮特別安排英語導賞，協助學生欣賞展品藝術價值以及認識相關中國歷史和文化。期間有少數族裔學生對書法臨摹的藝術裝置深感興趣，執起毛筆摹寫乾隆帝所寫的《蘭亭序》，林琳就教部分學生執筆，又與學生欣賞展品及交流。

林琳：料助加深了解中華文化

林琳指，相信少數族裔學生透過今次參觀加深了對中華文化的了解，從小開始培養學生對中國的歷史和文化的認識，有助培養他們對香港及國家的歸屬感，她建議學校可多推廣學習書法，從中了解中國傳統文化底蘊。

政青常務副主席兼「青年穿越故宮之旅」項目聯合發起人張瑞祺就表示，期望在香港生活的少數族裔學生可透過今次計劃，對中國歷史與文化有更深入的了解，從而增強對香港、對國家的歸屬感。