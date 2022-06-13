故宮文化博物館｜明早10時開賣或預約共14萬張門票 開幕展30件輪換一級珍寶展期曝光

香港故宮文化博物館明起網上開售門票，連同首年12個月逢星期三的免費門票，開幕展首四星期門票共約14萬張，明早10時起公開發售或預約，發售有分流安排，當中八成門票(包括逢周三的免費門票)會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台購票，先到先得。其餘兩成門票則可經香港故宮的三個票務夥伴 Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。

香港故宮文化博物館將於下月2日正式向公眾開放，成人標準門票票價50元，特別展覽門票則120元。打頭陣有914件展品陸續抵港，於開幕展輪換展出，開幕展特別展覽之一—展廳——國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫，將分3個展期輪換，展出30件中國書畫史上的經典名作，這些晉、唐、宋、元稀世瑰寶均為國家一級文物，即每期展出10件國寶級書畫。