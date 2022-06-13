故宮文化博物館｜明早10時開賣或預約共14萬張門票 開幕展30件輪換一級珍寶展期曝光

香港故宮文化博物館明起網上開售門票，連同首年12個月逢星期三的免費門票，開幕展首四星期門票共約14萬張，明早10時起公開發售或預約，發售有分流安排，當中八成門票(包括逢周三的免費門票)會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台購票，先到先得。其餘兩成門票則可經香港故宮的三個票務夥伴 Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。
香港故宮文化博物館將於下月2日正式向公眾開放，成人標準門票票價50元，特別展覽門票則120元。打頭陣有914件展品陸續抵港，於開幕展輪換展出，開幕展特別展覽之一—展廳——國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫，將分3個展期輪換，展出30件中國書畫史上的經典名作，這些晉、唐、宋、元稀世瑰寶均為國家一級文物，即每期展出10件國寶級書畫。
開幕展特別展覽之一——展廳 8——國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫展品及展期詳情：
第一期 ：2022 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 31 日
- 王羲之（303–361） 行書雨後帖（宋臨摹本）
- 米芾（1051–1107） 行書研山銘
- 趙佶（1082–1135） 雪江歸棹圖
- 趙芾（活躍於十二世紀中期） 江山萬里圖
- 李嵩（1166–1243） 花籃圖
- 佚名 溪山春曉圖 7 李衎（1245–1320） 四清圖
- 趙孟頫（1254–1322） 秋郊飲馬圖
- 黃公望（1269–1354） 天池石壁圖
- 倪瓚（1306–1374） 梧竹秀石圖
第二期：2022 年 8 月 3 日至 2022 年 9 月 4 日
- 顧愷之（346–407） 洛神賦圖（北宋摹本）
- （傳）虞世南（558–638） 行書摹蘭亭序帖
- 盧楞伽（活躍於 730–760） 六尊者像（宋臨本）
- 趙佶（1082–1135） 楷書夏日詩帖
- （傳）趙伯駒（活躍於十二世紀） 江山秋色圖
- 馬遠（活躍於十二世紀晚期至十三世紀早期） 水圖
- 佚名 盤車圖
- 鄧文原（1259–1328） 章草書急就章
- 趙雍（1293 後–1361）、王冕（1287–1359）、朱德潤（1294–1365）、方從義 （活躍於十四世紀）、張觀（活躍於十四世紀） 五家合繪
- 王蒙（？–1385） 夏日山居圖
第三期：2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 7 日
- 謝安（320–385） 行書中郎帖（宋臨本）
- 顧愷之（346–407） 洛神賦全圖（南宋摹本）
- 歐陽詢（557–641） 行楷書張翰帖（唐摹本）
- 阮郜（活躍於十世紀） 閬苑女仙圖
- 馬和之（活躍於十二世紀） 小雅鹿鳴之什圖
- 李迪（活躍於十二世紀） 楓鷹雉雞圖
- 李嵩（1166–1243） 錢塘觀潮圖
- 管道昇（1262–1319） 行書秋深帖（趙孟頫代筆）
- 趙孟頫（1254–1322）、黃公望（1269–1354）、徐賁（1335–1380） 快雪時晴書畫合璧
- 吳鎮（1280–1354） 漁父圖
開放時間：
- 逢星期一、三、四、日：上午 10 時至下午 6 時
- 逢星期五、六及公眾假期：上午 10 時至下午 8 時
- 逢星期二（公眾假期除外）及農曆年初一及二：休館
門票類別：
- 成人門票：(展廳1至7)50元、特別展(參觀所有展廳)120元
- 特惠門票：(展廳1至7)25元、特別展(參觀所有展廳)60元