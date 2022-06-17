故宮文化博物館｜至今售出近四成門票 研推M+故宮聯票

香港故宮文化博物館將於下周三(22日)開館，下月2日正式對外開放。西九管理局行政總裁馮程淑儀接受訪問時透露，香港故宮至今已售出近四成門票，首月周末特別門票更售出95%，有信心下月推出的全年會籍同受歡迎，未來亦計劃推出M+聯同香港故宮套票。她又指，西九會與北京故宮商討版權以製作自家紀念品，亦會探討為區內設施冠名開源，並爭取企業和政府贊助展覽等。

開館在即的香港故宮文化博物館本周二(14日)開始售票，截至周四(16日)晚上6時共售出約5.4萬張門票，佔整體可售門票近四成；包括星期三全數約1.1萬張免費門票、2.5萬張特別門票和1.7萬張標準門票；其中周末的特別門票已售出95%。

M+首年免費入場 仍有8,000人購會籍

西九管理局行政總裁馮程淑儀接受訪問時形容成績算預期之內，香港故宮全年會籍則於下月推出。她指M+即使首年免費入場，仍有超過8,000人購買會籍，故對故宮會籍銷情有信心，西九未來亦會研究推出M+和香港故宮聯票。

馮程淑儀指，香港大部分博物館都不用搵錢，「我以前喺康文署，係政府撥款俾我哋，唔夠錢做大展覽，就同財政司司長講。」反觀西九管理局則自付盈虧，香港故宮每年開支約3億元，除了西九首3年每年提供約1.35億元財政支持，餘下1.65億元則要博物館自覓財源，包括門票收入預期佔約1億元，另外的6,500萬元則靠贊助、會籍和紀念品。

將賣自家文創產品

她指，雖然館內商店未能同步開業，但會先設「限時商店」售賣印有香港故宮標誌的紀念品，未來會續與北京故宮商討，使用對方的知識產權製作自家文創產品，特別是借至香港展出的文物。她希望今年底前完成商討，目標顧客除了參觀者，亦希望可吸引外地人士網購。至於部分已在北京故宮售賣的紀念品，如適合會直接入貨，再在港發售。

她又稱，長遠而言，若多些企業或香港政府資助辦展覽，「唔使我哋咁閉翳」。她透露，香港故宮首年度(2022/23年度)活動贊助「大致上搵齊」，2023/24年度活動則「繼續努力」。她以緊接「國之瑰寶」書畫展的「列支敦士登皇室收藏展」為例，開支多達4,000萬元。即使獲贊助，博物館亦要補貼至少三分一。

她指，香港故宮因受與北京故宮協議所限，即使馬會捐助35億元也只可命名館內演講廳，所以館內展廳不打算冠名，只能開放節目命名；西九其他設施如M+展廳、學舍、樓梯等，「我睇唔到有咩限制」。她計劃待經濟好轉後推出命名計劃，供機構和市民參與。

冀政府資助展覽門券

西九管理局主席唐英年日前稱暫不申請撥款「爭民生資源」，馮程淑儀重申，現時若要求政府「再注資幾百億」是強人所難，而西九的借貸於2025年3月才還款，「暫時呢幾年都未死得嘅」。但對大型展覽、資助弱勢社群門票和學生門票，「(政府)作為公益支持，我哋可以諗」。

至於M+和香港故宮相繼開幕後，會否與康文署博物館「爭展品」，馮程淑儀稱與康文署「關係好好」，「從來大家都知道自己分工」。她認為康文署博物館主要服務香港市民，西九則兼顧旅客和香港市民；又相信康文署與內地不同省市和外地博物館都有良好關係，「全世界有咁多博物館，唔擔心會有好大競爭」。