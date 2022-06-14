【11:54更新】等候近1.5小時後，終成功進入香港故宮網站，進入後點擊右上角「購票」，惟需要再次排隊等候購票，網頁顯示需要等待約12分鐘，前面有866人等候。

故宮文化博物館｜門票今早10時開賣 網站顯示需輪候逾句鐘

【10:54更新】香港故宮文化博物館7月2日起正式開放！連同首年12個月逢星期三的免費門票，開幕展首四星期門票共約14萬張，今日(14日)早上10時起公開發售或預約，發售有分流安排，當中八成門票(包括逢周三的免費門票)會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台購票，先到先得。其餘兩成門票則可經香港故宮的三個票務夥伴 Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。

香港故宮西九文化區網站同樣需等候逾句鐘

在早上10時許進入官方網站已「大塞車」，網頁顯示需等待1個多小時。記者進入香港故宮文化博物館網頁，顯示「您正在排隊等候進入香港故宮文化博物館網頁。當輪到您時，請於10分鐘內進入網站，否則需要重新排隊。」網頁又顯示，預計還需要等待的時間為1個多小時，前面有4,726人在排隊。至於西九文化區亦出現相同情況，網頁顯示「由於現時登入西九文化區網站人流較多，你已被安排在我們的虚擬等候室內排隊，請耐心等候。感謝您的諒解。」網頁又顯示，預計還需要等待的時間同樣為1個多小時，前面有4,031人在排隊。

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故宮文化博物館｜今早10時開賣或預約共14萬張門票 開幕展30件輪換一級珍寶展期曝光

【10:00更新】香港故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，成人標準門票票價50元，特別展覽門票則120元。打頭陣有914件展品陸續抵港，於開幕展輪換展出，開幕展特別展覽之一—展廳——國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫，將分3個展期輪換，展出30件中國書畫史上的經典名作，這些晉、唐、宋、元稀世瑰寶均為國家一級文物，即每期展出10件國寶級書畫。