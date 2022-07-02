故宮文化博物館｜香港故宮館風球下今日閉館　明日延長朝9晚9開放 (更新)

【13:15更新】由於八號熱帶氣旋警告信號仍會維持一段時間，原定今日正式向公眾開放的香港故宮文化博物館宣布，今天將不會開放，並將順延至明日(3日)向公眾開放，並延長開放時間。香港故宮開館時間提早至上午9時，閉館時間則延後至晚上9時。

門票安排如下

至於已購買7月3日入場門票的訪客，請依照原訂安排，於門票入場時間開始一小時內進場；而已購買7月2日入場門票的訪客，原訂上午10時和11時入場的訪客，可使用原有門票，於7月3日上午9時或原有時段入場參觀。而持有7月2日中午12時或之後入場時段門票的訪客，可於原有時段或下午4時後入場。

此外，未經使用的門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日(不適用於星期三免費標準門票)，訪客毋須急於7月3日入場參觀，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。訪客如於星期三進場將不獲退回門票差價。

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【08:00更新】香港故宮文化博物館今日(2日)正式向公眾開放，館方早上表示由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，將不會於原定時間(即上午10時)開放。香港故宮文化博物館指，倘若八號熱帶氣旋警告信號於下午4時或之前除下，香港故宮會在警告信號除下3個小時內開放。已購票人士留意香港故宮文化博物館的公布。

故宮文化博物館部分藏品