故宮文化博物館｜香港郵政推特別郵票郵品　6月30日發售

香港郵政發行的「故宮館」特別郵票及相關集郵品。圖示小版張。(政府新聞處圖)。(政府新聞處圖)

香港故宮文化博物館將於下月2日向公眾開放，香港郵政今日宣布，以「香港故宮文化博物館」為題的特別郵票及相關郵品會於本月30日(星推出發售。

今次發行的包括一套6枚郵票及2款郵票小型張，展示故宮博物院的珍藏文物，體現中華文明，當中一套6枚郵票以「天圓地方」為基礎設計概念，每枚郵票分別以幾何圖案展示藏品，當中包括「清乾隆．白玉桐蔭仕女圖山子」、「元．剔紅水仙花紋盤」、「元．朱碧山款銀槎」、「唐．打馬球紋銅鏡」、「元．趙孟頫《人騎圖》卷」及「北宋．定窯白釉孩兒枕」，而六枚郵票亦巧妙地組合成一個正方形。

至於郵票小型張就分別展示「清．金胎畫琺瑯杯盤」及「明嘉靖．五彩魚藻圖蓋罐」，並以金黃色及朱紅色互相襯托。金黃色凸顯故宮的尊榮及輝煌歷史，朱紅色代表了故宮的紅牆，香港郵政指甚具收藏價值。

「故宮館」正式首日封明起發售

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日(16日)起發售「香港故宮文化博物館」正式首日封。這套郵票及相關郵品(包括首日封、郵票、小型張及小版張)6月30日起在各郵政局及「郵購網」發售，而珍藏套裝、郵資已付圖片卡(空郵郵資)及已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

香港郵政指，各郵政局6月30日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務，惟為遵守社交距離措施，以避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點，以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。