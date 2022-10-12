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2022-10-12 18:17:01

故宮文化博物館｜1700中小學生閉館專場遊香港故宮　小三生：我都想做皇帝

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1,700名中小學生閉館專場遊故宮，以增加對中華文化的認識。 職員向學生講解龍袍。(政青圖片)

香港政協年聯會()與香港故宮文化博物館早前合作推出「年穿越故宮之旅」活動，在10月至明年3月間以閉館專場形式，邀請1.8萬名香港中、小學生免費參觀及導賞學習香港故宮，以讓年了解中國歷史及文化藝術，首場專場在昨日(11日)完成，約1,700名來自東華三院轄下的15間中小學校的學生參與今次活動。有參觀的學生表示，很開心能參觀故宮文化博物館，更有小三學生坦言「我都想做皇帝」。

活動期半年，一共6場、每月一場閉館專場，招待不同學生參觀故宮文化博物館，並由導賞員就不同珍貴文物進行講解，以增加對中華文化的認識。在今次參與首場專場的東華三院轄下15間中、小學約1,700名學生，大多是首次參觀故宮文化博物館，當中東華三院馬錦燦紀念小學小五學生陳同學表示，很開心可以參觀故宮文化博物館，看到許多與中國文化相關的展品，他自己都喜歡歷史，雖然博物館無北京故宮這，但參觀後對中國的認識更深，有更大的興趣。

另一位東華三院李東海小學的小三學生在參觀後表示「我都想做皇帝」，他解釋因可以經常有食物送到面前，又可以穿漂亮的衣服。

師：比課堂中史更具意義

有帶領學生參觀的老師表示，參觀活動比起從課堂授學生中國歷史更具意義，任東華三院李東海小學的伍主任就指，一眾學生們「未出發、先興奮」，指學生們可能只得今次一次機會參觀，可以吸引到學生們的學習興趣。

推出活動的政主席鄧灝康指，政積極響應特區政府推動中國歷史文化普及的號召，推出故宮育項目，希望推廣國民育，培養下一代成有見識、負責任的愛國愛港優秀人才，對外說好中國故事。至於第二場專場將於11月1日舉行，當日亦會舉行「青年穿越故宮之旅」啟動禮。

職員向學生講述龍袍。(政青圖片) 東華三院轄下 15 間中、小學共約 1,700 名學生以閉館專場參觀香港故宮，大批學生在展覽廳內細心聆聽導賞員的介紹，透過文物加深對中華文化的認識。(政青圖片) 東華三院馬錦燦紀念小學小五學生陳同學(中)在展館內專心聆聽導賞員講解館內展品，她表示參觀後對中國的認識更深，對中國文化、歷史更感興趣。(政青圖片) 政青常務副主席兼「青年穿越故宮之旅」項目聯合發起人張瑞祺(右)與參觀香港故宮的中學生一同欣賞展館內的珍貴文物。(政青圖片) 香港政協青年聯會推出為期半年的「青年穿越故宮之旅」，政青主席鄧灝康(中)、常務副主席兼項目聯合發起人張瑞祺(右四)、王經潑(左四)及一眾政青架構成員一同參與首場閉館專場。(政青圖片)
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