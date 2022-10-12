故宮文化博物館｜1700中小學生閉館專場遊香港故宮　小三生：我都想做皇帝

香港政協青年聯會(政青)與香港故宮文化博物館早前合作推出「青年穿越故宮之旅」活動，在10月至明年3月間以閉館專場形式，邀請1.8萬名香港中、小學生免費參觀及導賞學習香港故宮，以讓青年了解中國歷史及文化藝術，首場專場在昨日(11日)完成，約1,700名來自東華三院轄下的15間中小學校的學生參與今次活動。有參觀的學生表示，很開心能夠參觀故宮文化博物館，更有小三學生坦言「我都想做皇帝」。

活動為期半年，一共舉辦6場、每月一場閉館專場，招待不同學生參觀故宮文化博物館，並由導賞員就不同珍貴文物進行講解，以增加對中華文化的認識。在今次參與首場專場的東華三院轄下15間中、小學約1,700名學生，大多是首次參觀故宮文化博物館，當中東華三院馬錦燦紀念小學小五學生陳同學表示，很開心可以參觀故宮文化博物館，看到許多與中國文化相關的展品，他自己都喜歡歷史，雖然博物館無北京故宮這麼大，但參觀後對中國的認識更深，有更大的興趣。

另一位東華三院李東海小學的小三學生在參觀後表示「我都想做皇帝」，他解釋因為可以經常有食物送到面前，又可以穿漂亮的衣服。

教 師：比課堂 教 中史更具意義

有帶領學生參觀的老師表示，參觀活動比起從課堂教授學生中國歷史更具意義，任教東華三院李東海小學的伍主任就指，一眾學生們「未出發、先興奮」，指學生們可能只得今次一次機會參觀，可以吸引到學生們的學習興趣。

推出活動的政青主席鄧灝康指，政青積極響應特區政府推動中國歷史文化普及的號召，推出故宮教育項目，希望推廣國民教育，培養下一代成為有見識、負責任的愛國愛港優秀人才，對外說好中國故事。至於第二場專場將於11月1日舉行，當日亦會舉行「青年穿越故宮之旅」啟動禮。