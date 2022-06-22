故宮文化博物館｜7月2日正式開幕 9個展廳大致布置完畢 (圖輯)

香港故宮文化博物館下月2日正式對外開放，9個展廳現大致布置完畢，除了部分文物因涉及瀕危物種須經特別審批外，其餘文物已放進展櫃內，讓市民率先透過傳媒預展先睹為快。

今次香港故宮獲北京故宮借出的文物多達914件，當中166件屬國家一級文物。其中展廳8的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」將分3期展出30件珍貴書畫，每幅在港展期僅一個月，展後要「休息」3件才可再對外展示。

當中北宋書畫家米芾所繪的《行書研山銘》，是米芾在清代仍傳世的4件作品之一，更是當時唯一一幅流落民間、未進故宮的米芾作品。今次是2002年獲故宮在外收購後首次在境外展出。另一南宋畫作《江山萬里圖》則為南宋畫家趙芾傳世的孤本，畫作長達13.5米，香港故宮需為它特製展櫃。

「馬文化藝術」展出百 多件故宮與 13 件羅浮宮文物

展廳9的「馳騁天下—馬文化藝術」展出100多件故宮與13件羅浮宮文物，展期僅6個月，包括放在全館最大展櫃、由乾隆時代耶穌會教士畫家繪畫的《獅子玉》。

展廳1的「紫禁萬象：建築、典藏與文化傳承」和展廳2的「紫禁一日：清代宮廷生活」屬香港故宮的「序言展」，展期亦達一年或以上，但部分文物僅展出3個月，包括象徵清代皇權的「大清受命之寶」、康熙禮服、乾隆龍袍等。

展廳3的「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」展出169件故宮文物，當中66件屬國家一級文物，佔赴港的近40%。其中北宋的「白釉孩兒枕」為故宮陶瓷館的鎮館之寶，是宋代五大名窰之一的河北定窰燒造，亦僅在港展出3個月。

展廳4的「龍顏鳳姿：清代帝后肖像」則有不同清代帝皇和皇后的肖像畫，當中約2017年間在故宮圖書館才被發現、繪畫慈禧太后的「孝欽顯皇后朝服像畫稿」，更是首先向公眾展出，在港亦僅逗留3個月。