救生員面臨人手短缺 工會倡容許16歲以上人士考牌

救生員人手短缺，工會聯同勞工界議員郭偉強今日（23日）召開記者會，指出公私營泳池均面對救生員不足問題。工會指，由4月起踏人泳季，本港需要約 1,800 至2,000 名救生員，但現時救生員人數嚴重不足，將嚴重影響游泳場所服務供應，影響市民享用體育設施的權益。而游泳業界也因而無法招收大多學生。工會提出多項建議，包括包括容許本港16歲或以上人士，通過考試認證合格後，有條件地擔任救生員。

近半游泳池局部開放 半數泳灘無救生員無法開放

香港康樂體育專業人員總會指，康文署轄下45 個公眾游泳池、42 個刊憲泳灘及 5個水上活動中心。但直至5月14日，全港只有22個公眾泳灘開放提供救生員服務；公眾游泳池除3個正進行重建或維修外，有18個目前僅局部開放，另有約20個泳池亦通知業界培訓機構，預計本年夏季期間未能全面開放所有設施供市民使用。工會估計，約有50個游泳培訓機構受到影響。

工會提出多項建議，包括容許本港16歲或以上人士，通過考試認證合格後，有條件地擔任救生員。工會另建議政府優化救生員職級編制，促使職位專業化，挽留人才，並考慮針對局部開放的康文署泳池，有條件批准學校或培訓機構，在自行提供合資格的救生員服務下，使用已租用游泳池設施等。