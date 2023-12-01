救護主任體能要求｜人工起薪44,385元起　DSE五科考獲第3級即可投考 (附最新入職要求及申請方法)

政府工2023｜救護主任起薪44,385元起 中學文憑考試五科考獲第3級即可投考 詳細體能入職要求及申請方法

救護員所需的體能要求不比消防員低，要加入救護行列就必須「過五關」。救護職系分別有救護主任及救護員。救護主任的主要職責是管理奉派的救護站、為救護員提供訓練、指揮並領導救護員在緊急情況下提供送院前護理服務及執行救護職務、參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務，以及出動處理緊急召喚。 香港消防處對救護主任的學歷要求亦相對較高，投考者最少要在香港中學文憑考試（DSE）五科考獲第3級或以上成績，人工起薪點由44,385元起，視乎學歷而定，最高起薪點可達49,505元。 當局在2023年12月1日調整體能要求，當中包括引體上升、雙槓雙臂屈伸等5項，以下資料為12月1日更新後資料。

救護主任學歷要求及入職資格 申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，能操流利粵語及英語。投考救護主任的最低學歷為香港中學文憑考試五科考獲第 3 級或以上成績，其中中國語文科和英國語文科需考獲第2級。最高學歷為香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等資歷的海外大學學位，及在綜合招聘考試的兩張語文試卷中取得一級成績。考生需要符合學歷要求外，還要通過體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試及實務測驗，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工2023｜救護員起薪24,725元 毋須大學畢業 持香港駕駛執照有利投考（附詳細體能入職要求及申請方法）

投考救護主任程序 救護主任需要有良好的體能以勝任前線工作，同時需要有良好的語言能力及組織力以應付行政工作。投考過程可分為五部分，在遞交政府職位申請書後，申請人需要進行體能測驗及模擬實際工作測驗。之後進入能力傾向筆試，接着是初步評核（即席演講和小組討論）和《基本法及香港國安法》測試，在即席演講中，考生需要運用指定的英文生字作兩分鐘的英語演講。 小組討論部分則測試考生的自身見識及時事觸覺，討論語言為英語。通過初步評核的考生，將獲邀出席寫作評核、領導才能測試及實際工作測試。如順利通過以上程序，考生將會獲面試機會作最後評核，歷時約30分鐘。如成功通過面試，考生便可進行體格檢驗，最後在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。

政府工2023｜救護員起薪24,725元 毋須大學畢業 持香港駕駛執照有利投考（附詳細體能入職要求及申請方法）

救護主任體能測驗1. 耐力折返跑 考生要在限時一分鐘內，在20米跑道上完成50次來回跑，方為及格。當聽到起步訊號起跑，在下一個訊號響起前到達對面線。如考生提早到達，便必須停下來等候，直至聽到訊號，才可跑回起步線。考生須隨著考官發出的訊號重複來回跑，節奏會逐漸加快。若考生連續兩次跟不上節奏，測試便會終止。 ▼耐力折返跑合格標準 ▼

救護主任體能測驗2. 引體上升 在限時90秒內，考生在單槓上以正手握橫槓的方式，完成1次引體上升動作（12月1日更新）。上升時，手踭關節要成90度角或以下，下顎甚至前胸能高於橫槓水平。考核過程中，考生身軀不能搖擺多於五度，亦不能借提膝或搖擺借力。當考生落槓或完成規定次數的引體上升動作或時限完畢，測試便會終止。另外考生亦可選擇可選傾斜引體上升3次。考生須於90秒時限內，在單槓上作正手握橫槓並雙腳腳跟觸地的傾斜引體上升動作。 ▼引體上升合格標準 ▼

救護主任體能測驗 3. 原地跳高 考生須雙腳站立貼近牆，單手沾粉並伸直量度中指最高的觸牆點 （示指高度），雙腳立定垂直跳起，以單手指尖觸牆。示指高度與跳高高度之間的距離，便是所得分數。及格標準是43厘米，即17吋。考生可測試兩次，會以較好成績的一次作記綠。

救護主任體能測驗 4. 雙槓雙臂屈伸 考生須於90秒時限內，在雙槓上完成4次雙臂屈伸的動作。正確動作為，上槓時雙手伸直，當身體下降時，雙臂屈曲成90度或以下。考核過程中，身驅不能搖擺多於5度，亦不能觸碰到槓，雙腿不能落地。當考生落槓或完成規定次數的雙臂屈伸動作或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 5. 屈膝仰臥起坐 考生須於90秒時限內，完成屈膝仰臥起坐26次，而且動作必須連貫。首先考生需躺在墊子上，雙腳屈膝呈約90度，雙手手掌緊貼在耳旁。考核時，雙肘與雙膝要互相觸碰；落地時，雙肩胛需要觸到墊子，才算正確姿勢。當考生躺在地墊稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 6. 掌上壓 考生須於90秒時限內，完成26次掌上壓動作。首先考生雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，雙腳合攏伸直，方為正確的準備動作。當身驅下降，手肘要呈90度或以下，肩、臀及腳要維持挺直。當考生俯伏地上或提臀稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 7. 坐位體前屈 考生需坐在墊上，以指尖將尺規游標盡量推前，並保持姿勢3秒，過程中雙膝不能屈曲。及格成績為21厘米。每位考生有三次機會，會紀錄最好成績的一次。

救護主任體能測驗 8. 俯後撑 考生須於90秒時限內，完成18次動作連貫的俯後撑動作。考生先要身體立正站在墊子上，之後雙腿蹲下，膝關節要成90度，接著雙手伸直按地，同時雙腿向後撐，再把雙腿收回，還原下蹲姿勢，再回復站立即計算為完整的一次。當考生俯伏地上稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護模擬實際工作測驗 1. 尋找器材 考核開始時，考生需要配戴救護頭盔，並坐在救護車，扣上安全帶。聽到考官指示後，便下車並手握着把手，把車門關上。再從車尾拾級上車，在車廂內以單手拿取一件指定的物件，另一手則緊握車頂扶手，提取物件過程中可踮着腳，但雙腳必須接觸車廂地面。之後從車尾拾級下車，跑向距離車頭10米的終點。及格時間為19秒，若未能完成以上任何步驟、或掉下指定的物件、或途中失平衡、或未能到達指定的終點，則判作不及格。

救護模擬實際工作測驗 2. 釘板 考核在救護車車廂內進行，考生需要在限時24.5秒內完成測試。開始時，考生要單手緊握車頂扶手，另一隻手平放在抬床上的釘板上，雙腳必須觸地，再將一顆釘放入一個釘孔內，重複行動直至10顆釘全都放進在釘孔內，完成任務後將手掌平放於釘板上，示意完成。 若未能完成以上任何步驟，或未能緊握扶手、任何一顆釘掉下，而考生無法以測試規定的姿勢找回、未能將所有釘放入釘孔內、未能將手掌放在釘板上示意完成，或緊握扶手時，未能雙腳接觸車廂地面，則判作不及格。

救護模擬實際工作測驗 3. 障礙賽 考生需要戴上救護頭盔、救護背囊，及手拿急救包。在限時5秒內，跑過10米路程向終點出發，途中須踏入踏出3個車胎，以及穿越一個門欄。 若未能完成以上任何步驟，或將車胎踢離原來位置、越過車胎時絆倒、途中失平衡、掉下任何物件、觸碰門欄的頂部或側框，或未能到達終點，則判作不及格。