救護主任體能要求｜人工44385元起薪　DSE五科第3級即可投考 (附申請連結)

政府工2023｜救護主任起薪44,385元起 中學文憑考試五科考獲第3級即可投考 詳細體能入職要求及申請方法

救護主任學歷要求及入職資格 申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，能操流利粵語及英語。投考救護主任的最低學歷為香港中學文憑考試五科考獲第 3 級或以上成績，其中中國語文科和英國語文科需考獲第2級。最高學歷為香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等資歷的海外大學學位，及在綜合招聘考試的兩張語文試卷中取得一級成績。考生需要符合學歷要求外，還要通過體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試及實務測驗，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工2023｜救護員起薪24,725元 毋須大學畢業 持香港駕駛執照有利投考（附詳細體能入職要求及申請方法）

投考救護主任程序 救護主任需要有良好的體能以勝任前線工作，同時需要有良好的語言能力及組織力以應付行政工作。投考過程可分為五部分，在遞交政府職位申請書後，申請人需要進行體能測驗及模擬實際工作測驗。之後進入能力傾向筆試，接着是初步評核（即席演講和小組討論）和《基本法及香港國安法》測試，在即席演講中，考生需要運用指定的英文生字作兩分鐘的英語演講。 小組討論部分則測試考生的自身見識及時事觸覺，討論語言為英語。通過初步評核的考生，將獲邀出席寫作評核、領導才能測試及實際工作測試。如順利通過以上程序，考生將會獲面試機會作最後評核，歷時約30分鐘。如成功通過面試，考生便可進行體格檢驗，最後在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。

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救護主任體能測驗1. 耐力折返跑 考生要在限時一分鐘內，在20米跑道上完成50次來回跑，方為及格。當聽到起步訊號起跑，在下一個訊號響起前到達對面線。如考生提早到達，便必須停下來等候，直至聽到訊號，才可跑回起步線。考生須隨著考官發出的訊號重複來回跑，節奏會逐漸加快。若考生連續兩次跟不上節奏，測試便會終止。 ▼耐力折返跑合格標準 ▼

救護主任體能測驗2. 引體上升 在限時90秒內，考生在單槓上以正手握橫槓的方式，完成1次引體上升動作（12月1日更新）。上升時，手踭關節要成90度角或以下，下顎甚至前胸能高於橫槓水平。考核過程中，考生身軀不能搖擺多於五度，亦不能借提膝或搖擺借力。當考生落槓或完成規定次數的引體上升動作或時限完畢，測試便會終止。另外考生亦可選擇可選傾斜引體上升3次。考生須於90秒時限內，在單槓上作正手握橫槓並雙腳腳跟觸地的傾斜引體上升動作。 ▼引體上升合格標準 ▼

救護主任體能測驗 3. 原地跳高 考生須雙腳站立貼近牆，單手沾粉並伸直量度中指最高的觸牆點 （示指高度），雙腳立定垂直跳起，以單手指尖觸牆。示指高度與跳高高度之間的距離，便是所得分數。及格標準是43厘米，即17吋。考生可測試兩次，會以較好成績的一次作記綠。

救護主任體能測驗 4. 雙槓雙臂屈伸 考生須於90秒時限內，在雙槓上完成4次雙臂屈伸的動作。正確動作為，上槓時雙手伸直，當身體下降時，雙臂屈曲成90度或以下。考核過程中，身驅不能搖擺多於5度，亦不能觸碰到槓，雙腿不能落地。當考生落槓或完成規定次數的雙臂屈伸動作或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 5. 屈膝仰臥起坐 考生須於90秒時限內，完成屈膝仰臥起坐26次，而且動作必須連貫。首先考生需躺在墊子上，雙腳屈膝呈約90度，雙手手掌緊貼在耳旁。考核時，雙肘與雙膝要互相觸碰；落地時，雙肩胛需要觸到墊子，才算正確姿勢。當考生躺在地墊稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 6. 掌上壓 考生須於90秒時限內，完成26次掌上壓動作。首先考生雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，雙腳合攏伸直，方為正確的準備動作。當身驅下降，手肘要呈90度或以下，肩、臀及腳要維持挺直。當考生俯伏地上或提臀稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護主任體能測驗 7. 坐位體前屈 考生需坐在墊上，以指尖將尺規游標盡量推前，並保持姿勢3秒，過程中雙膝不能屈曲。及格成績為21厘米。每位考生有三次機會，會紀錄最好成績的一次。

救護主任體能測驗 8. 俯後撑 考生須於90秒時限內，完成18次動作連貫的俯後撑動作。考生先要身體立正站在墊子上，之後雙腿蹲下，膝關節要成90度，接著雙手伸直按地，同時雙腿向後撐，再把雙腿收回，還原下蹲姿勢，再回復站立即計算為完整的一次。當考生俯伏地上稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

救護模擬實際工作測驗 1. 尋找器材 考核開始時，考生需要配戴救護頭盔，並坐在救護車，扣上安全帶。聽到考官指示後，便下車並手握着把手，把車門關上。再從車尾拾級上車，在車廂內以單手拿取一件指定的物件，另一手則緊握車頂扶手，提取物件過程中可踮着腳，但雙腳必須接觸車廂地面。之後從車尾拾級下車，跑向距離車頭10米的終點。及格時間為19秒，若未能完成以上任何步驟、或掉下指定的物件、或途中失平衡、或未能到達指定的終點，則判作不及格。

救護模擬實際工作測驗 2. 釘板 考核在救護車車廂內進行，考生需要在限時24.5秒內完成測試。開始時，考生要單手緊握車頂扶手，另一隻手平放在抬床上的釘板上，雙腳必須觸地，再將一顆釘放入一個釘孔內，重複行動直至10顆釘全都放進在釘孔內，完成任務後將手掌平放於釘板上，示意完成。 若未能完成以上任何步驟，或未能緊握扶手、任何一顆釘掉下，而考生無法以測試規定的姿勢找回、未能將所有釘放入釘孔內、未能將手掌放在釘板上示意完成，或緊握扶手時，未能雙腳接觸車廂地面，則判作不及格。

救護模擬實際工作測驗 3. 障礙賽 考生需要戴上救護頭盔、救護背囊，及手拿急救包。在限時5秒內，跑過10米路程向終點出發，途中須踏入踏出3個車胎，以及穿越一個門欄。 若未能完成以上任何步驟，或將車胎踢離原來位置、越過車胎時絆倒、途中失平衡、掉下任何物件、觸碰門欄的頂部或側框，或未能到達終點，則判作不及格。