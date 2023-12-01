救護員體能入職要求｜人工起薪24,725元　學歷毋須大學畢業　有車牌有利投考 新增最新放寬要求(附申請方法)

香港消防處對救護員的學歷要求較為寬鬆，但對體能就有相當嚴格的要求。而該職位亦不是全年招募職位，所以要考上救護員一職亦不是容易的事。根據今年的招募時間，大家可在明年4月及10月留意香港消防處網站。
救護員入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。若持有香港駕駛執照，會更有利投考該職位。
當局在2023年12月1日調整體能要求，當中包括引體上升、雙槓雙臂屈伸等5項，以下資料為12月1日更新後資料。
救護員學歷要求及入職資格
申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，能操流利粵語。最低學歷為具備香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，當中包括中國語文科及英國語文科。再通過體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。
投考救護員程序
投考救護員的程序較為簡單。遞交政府職位申請書後，申請人需要進行體能測驗及模擬實際工作測驗。再進入下一程序，參加能力傾向筆試。成功通過以上測試後，考生會獲得面試機會。如之前未曾考取《基本法及香港國安法》及格成績，亦會在此階段安排參加測驗。最後進行體格檢驗，合資格考生可在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。
體能測驗及模擬實際工作測驗
官方建議考生提前16星期開始準備體能訓練。救護職系應徵者的體能測試項目一共有八項，模擬實際工作測驗有四項，測試項目必須按次序進行。在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。如果考生在其中一項測試不及格，便不能參加其餘測試，作不及格論。
救護員和救護主任的體能測驗及模擬實際工作測驗內容及要求相同。有關測試內容詳情，請參閱救護主任入職要求。
救護員招聘時間
救護員招募的公開招募已經於2023年10月26日截止，遴選程序現已開始。
薪酬及福利
救護員的起薪點為24,725元，頂薪35,215元。入職後可享完善退休保障、醫療保障、有薪假期、房屋福利，例如已婚職員宿舍或房屋津貼、福利補助及貸款及康樂設施。有意申請投考之人士，可於下一個招募時段，透過公務員事務局互聯網網站遞交G.F. 340表格申請。