救護員體能入職要求｜人工起薪24,725元　學歷毋須大學畢業　有車牌有利投考（附申請方法） 

政府工2023｜救護員起薪24,725元起 毋須大學畢業 持香港駕駛執照有利投考？ 救護員詳細體能入職要求及申請方法

香港消防處對救護員的學歷要求較為寬鬆，但對體能就有相當嚴格的要求。而該職位亦不是全年招募職位，所以要考上救護員一職亦不是容易的事。根據今年的招募時間，大家可在明年4月及10月留意香港消防處網站。

救護員入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。若持有香港駕駛執照，會更有利投考該職位。