救起意外墮海女童 FB帖文助尋回家長 好市民︰救人是舉手之勞

好人好事永不嫌多，48歲的江碧君去年一次釣魚時，發現有女童意外墮海，迅速由岸堤走落樓梯最貼近海邊處把女童從海中拖起，並報警求助。江亦察覺女童似不善與人溝通，先為她披上自己的外套為她保暖，並給予對方檸檬茶作安撫，又主動透過社交媒體尋找並成功聯絡家人；另有飲品店店主機智套取非禮案疑犯背景資料，成功助警方破案。二人昨獲頒好市民獎，另有78名熱心市民同獲獎，逾三成助破盜竊案。

去年5月中在青衣海濱長廊勇救女童的江碧君憶述，當時她正在長廊岸堤釣魚，突然傳來「咚」一聲，望向海時只見到一名小童在水內已沒頂，「嗰度好大浪，遲多2秒女童可能咁就一世」，於是她即時丟下魚竿跑到附近樓梯級最近海位置將女童救起，「(當時)冇得諗，淨係知道要救人。」江笑言慶幸自己曾任職臨時演員領班，「執生」經驗豐富，才能及時救人一命。

救起女童後，她察覺女童不善辭令，或屬需要特殊照顧的兒童，江先為對方披上自己的外套保暖再送上檸檬茶作安撫。她指，其胞弟有輕度弱智，已習慣有耐性的溝通方式，遇上同樣不懂表達的女童便駕輕就熟。江還主動在社交平台FB「青衣關注組」上帖文，尋找並成功在1小時內聯絡家人。

江除了是好市民獎得主，更榮獲「全年好市民獎」。女童父親昨(26日)在 「好市民獎2022頒獎典禮」上親自送上女兒的畫作，感謝救命恩人。他表示，女兒有自閉症，感謝江女士救助，否則一家人會留下一世的遺憾。江碧君則回應，救人是舉手之勞，「好簡單好小事」。

另一「好市民」黃海鏡是飲品店店主，警方追查非禮案時查看店舖的閉路電視，黃認出疑犯是熟客，待對方再次光顧，黃機智地與他攀談，套取疑犯電話號碼和大概居住位置，成功助警方捉拿疑犯。

「好市民獎」踏入第50周年，昨日典禮嘉許80位好市民，介乎15至71歲，當中逾三成協助警方偵破盜竊案。另有7間公司積極協助警方宣傳防騙訊息亦獲嘉許，其中中國移動香港更協助警方搗破一宗本地詐騙案，拘捕8名疑犯及案件主腦，涉及183名受害者，涉案金額超過270萬港元。