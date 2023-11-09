熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-09 17:11:47

教協解散｜合資格會員今起可獲3190元　明年完成解散

分享：
教協解散｜合資格會員今起可獲3,190元　明年完成解散(資料圖片)

教協解散｜合資格會員今起可獲3,190元　明年完成解散(資料圖片)

教協於20219月通過解散決議，根據會章及解散決議，將均分餘款予全體會員。教協今日公布，在出售物業後的總資產，並扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，以及今次均分餘款安排的行政費及銀行手續費等後，每位合資格會員可獲3,190元。由今日起，合資格會員可選擇透過本地銀行轉賬或劃線支票收取有關款項。

Ad Block

教協感謝會員耐心等候

根據解散決議，合資格會員是指於2021810日（即宣布啟動解散程序當天）為合資格會員的人士（包括會員及榮譽會員），但不包括當日或之後主動提出退會的會員或榮譽會員。教協表示自通過解散後，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，此外也要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款及籌備均分餘款事宜等，至最近完成，因此現在才進入均分餘款的階段，衷心感謝各會員的耐心等候和體諒。

教協解散｜合資格會員今起可獲3,190元　明年完成解散(資料圖片) 教協解散｜合資格會員今起可獲3,190元　明年完成解散(資料圖片)

明年內完成解散程序

由於均分餘款涉及龐大的工作量，並確保有序和妥善進行過程，理事會已委聘凱晉企業顧問有限公司處理，並由教協密切監察過程。教協呼籲會員於20231211日或之前，於教協網站的相關表格進行網上登記領取餘款，以支持教協50年歷史的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。完成均分程序及相關行政工作後，教協將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，將於明年內完成整個程序。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受