教協解散｜合資格會員今起可獲3190元　明年完成解散

教協於2021年9月通過解散決議，根據會章及解散決議，將均分餘款予全體會員。教協今日公布，在出售物業後的總資產，並扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，以及今次均分餘款安排的行政費及銀行手續費等後，每位合資格會員可獲3,190元。由今日起，合資格會員可選擇透過本地銀行轉賬或劃線支票收取有關款項。

教協 感謝會員耐心等候 根據解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日（即宣布啟動解散程序當天）為合資格會員的人士（包括會員及榮譽會員），但不包括當日或之後主動提出退會的會員或榮譽會員。教協表示自通過解散後，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，此外也要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款及籌備均分餘款事宜等，至最近完成，因此現在才進入均分餘款的階段，衷心感謝各會員的耐心等候和體諒。