教大允學生課堂使用AI輔助工具 用於作業需交代

人工智能（AI）生成工具成為近期社會熱話，教育大學今日（23日）公布有關AI的教學策略。教大認為，AI有助培養學生的獨立思考及創新思維，建議教學人員視AI為重要的教學夥伴，以積極的態度誘導學生盡早接觸新科技。學生可在課堂上使用AI輔助工具，惟必須在提交的課業中清楚交代，並就使用AI的學習過程進行反思。教大亦要求教學人員根據專業判斷，並在偵測軟件的協助下，確保學生所呈交的課業符合大學對學術誠信的要求。此外，教大正構思在必修的通識課程中，讓學生使用AI 生成工具完成三個學分的「電子學習歷程檔案」（ePortfolio），應用實踐新科技。

教大副校長： AI有助培養學生的獨立思考及創新思維

教大學術及首席副校長李子建稱，AI有助培養學生的獨立思考及創新思維，校方容許學生在課堂上使用AI輔助工具，惟必須在提交的作業交代，並附上使用過程，就使用AI的學習過程進行反思。

教育大學的教學人員將根據專業判斷，並透過偵測軟件，確保學生所呈交的課業，符合大學對學術誠信的要求。李子建續指，教大亦建議教職員評估學生的學習進程，包括要求學生製作寫作計劃、檢查AI生成內容的準確性、構思向AI提出的問題以至搜尋其他文獻支持觀點並結合個人見解撰寫論文等，大學亦鼓勵前線教學人員視AI為重要的教學夥伴。