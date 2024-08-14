教大校長倡學習精英運動員頑強拼搏精神

巴黎奧運會已圓滿落幕，香港運動員在賽場上全力以赴、奮力拼搏的畫面仍歷歷在目。教大校長李子建表示，對運動員在競技場上的出色表現高度讚賞，又建議應學習這幾位精英運動員自強不息和永不言棄的精神。

李子建表示，今屆的精英運動員當中，有9位學生及畢業生，分別代表中國香港隊和國家隊出戰奧運，參加6大運動項目，包括乒乓球、羽毛球、單車、競技體操、賽艇及花樣游泳（韻律泳）的比賽。