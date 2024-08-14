教大校長倡學習精英運動員頑強拼搏精神

巴黎奧運會已圓滿落幕，香港運動員在賽場上全力以赴、奮力拼搏的畫面仍歷歷在目。教大校長李子建表示，對運動員在競技場上的出色表現高度讚賞，又建議應學習這幾位精英運動員自強不息和永不言棄的精神。
李子建表示，今屆的精英運動員當中，有9位學生及畢業生，分別代表中國香港隊和國家隊出戰奧運，參加6大運動項目，包括乒乓球、羽毛球、單車、競技體操、賽艇及花樣游泳（韻律泳）的比賽。
教大9位學生及畢業生出戰奧運
其中包括就讀健康教育榮譽學士的杜凱琹和李皓晴，出戰巴黎奧運乒乓球女子團體賽；健康教育榮譽學士學生楊雅婷是中國香港羽毛球隊女雙代表；修讀健康教育榮譽學士學位的李思穎和劉允祐是中國香港單車隊代表；修讀運動教練及管理社會科學碩士課程的趙顯臻；教大健康教育榮譽學士課程畢業生石偉雄；即將於九月入讀教大教育博士（中文班）的國家隊女子花樣游泳（韻律泳）運動員王柳懿及王芊懿。
李子建説，運動員大部分的精力投入到比賽和訓練中，不僅會遭遇運動傷痛，還要面對各種困難，只有憑藉堅定頑強的毅力和不屈不撓的精神，才能不斷超越自我，創造佳績，展現出的專業態度和崇高的體育精神，是社會的楷模、年輕人的榜樣，值得學習。
教大作為「精英運動員友好大學」的先驅，一直致力於為精英運動提供特別收生機制和彈性學習配套，鼓勵運動員在運動和學業上作雙軌發展。教大亦是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會。自2010年至今，教大已錄取近140名精英運動員入讀本校的不同課程。