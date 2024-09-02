教大科研團隊研發教學專用元宇宙平台 提供沉浸及協作式教學環境 助學童跳出框架學習新知識

元宇宙、人工智能等技術一日千里，教學方式亦要與時並進，幫助學生適應未來創新世界。香港教育大學( 下稱教大)數學與資訊科技學系副教授宋燕捷博士觀察到，元宇宙技術可以是中小學至高等教育老師教學的一大助力，惟坊間現時尚未有專為教學而設的元宇宙平台。有見及此，宋燕捷博士聯同團隊，藉助香港教育大學資助的教研經費開發了一個專為教與學而設的元宇宙平台——Learningverse，滿足老師和學生的各類需求。過程中，教大旗下的創業與研究中心 ( 下稱CEAR)為宋博士團隊提供了經費及商業化的支援，讓團隊得以發展，繼續結合創新科技與教學，為教育行業帶來更多變革。

元宇宙教學仍有獨特優勢 初小生到碩士生皆可使用 「Learningverse面向學生和教師，所需配置亦十分簡單，可以使用Windows/macOS系統的個人電腦，亦可使用iOS/Android系統的智慧手機和平板電腦，與其他虛擬人物互動。簡單的操作是項目的一大特點。」宋博士又補充， 平台為教師和學生提供充滿互動性的線上學習環境，提升遙距教學的品質和學習成果，有別於一般元宇宙平台或線上通訊軟件。為解決在線上進行教學活動時遇到的各種教育管理及便利性問題，此元宇宙平台同時擁有多個獨特功能，如區域控制、分組功能等，提高教師在元宇宙中組織和管理課堂的效率。此外，每個學生在Learningverse中擁有屬於自己的虛擬人物，教師可以指派由最新的生成式人工智能（GenAI）技術所創造的「數字人」，作為同學的元宇宙助學夥伴或者導師，一同愉快學習。

誠然在疫情緩和後，元宇宙發展有所放緩，但宋博士深信，元宇宙技術對於教學仍然能夠發揮無可取替的作用：「例如在實體課堂，教師可以利用Learningverse轉換學習場景，讓學生可以體驗現實中無法到達的地點，例如古代場景、外太空等。另一方面，學生可在平台中進行科學實驗，減低危險性，避免意外發生。」目前，系統已經在香港和內地幾所小學投入使用。參與學生都表示系統非常有趣且操作簡單，尤其是能夠使用屬於自己的虛擬人物進行各種沉浸式和協作式學習活動，令他們獲得成就感。另一方面，亦已應用於高等教育中，目前香港教育大學已有超過 400 名學生和教師正使用Learningverse，透過持續測試和提供改進建議，幫助優化平台功能。



獲教大支援 助教育界抓緊創科機遇 開發過程中，教大旗下科研基金不僅為團隊提供了不同的經費支援，還支持團隊遠赴海外參賽，如日內瓦國際發明展和加拿大國際發明創新大賽等。Learningverse於去年第四十八屆日內瓦國際發明展奪得銅獎，並於同年在加拿大國際發明創新大賽中獲得銀獎和卓越創新獎。現時，Learningverse為教大CEAR團隊之一，其支援讓團隊研究得以發展，同時吸引更多潛在合作夥伴。另外，香港教育大學還與技術公司—共享元宇宙（COMETA）簽署了Learningverse平台的獨家商業授權協議。

對於Learningverse的未來發展，宋博士表示隨著支援延展實境（XR）技術的設備推陳出新，元宇宙時代的到來是必然的，用戶在虛擬世界中的體驗將變得越來越逼真。藉助大學教育資助委員會的教育創新技術資金（UGC FITE），團隊目前正在基於Learningverse利用延展實境技術開發Learningverse虛擬實境(VR)平台，旨在為運用智能代理建立更真實的虛擬生態系統和互動模式，並計劃將平台擴展到更多學科領域，成為元宇宙教育的領先實踐者，為教育行業帶來更多創新和變革。