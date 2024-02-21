教大設國安研究中心　校長李子建：同事離職「一點都不嚴重」

教大今日舉行新春傳媒聚會，校長李子建表示，教大職員情況「一點都不嚴重」。(教大提供)

教育大學校長李子建今(21日)在新春傳媒聚會時指，教大將在2025至2026學年，成立「國家安全和法律教育研究中心」，為本地機構提供有關方面的培訓課程，並會適時及適當增加有關《基本法》第23條立法的內容，令同學與時並進掌握相關的知識。對於教資會指教大上學年離職率是八大中最高，達13%，校長李子建回應指，同事離職情況「一點都不嚴重」。

李子建指，該研究中心希望結合本地、內地以至全世界的專家在教材及培訓等進行協作，為本地機構提供培訓課程，令社會更認識中國文化和國家的發展，中心亦會適時增加23條立法的內容，令同學能夠掌握當下相關的知識。

對於教資會早前公布教大上學年離職率達13%，比率為八大中最高，李子建表示同事離職情況「一點都不嚴重」，稱教大正處於發展期，很多同事去留都是家庭選擇，大學亦加緊招聘職員。他又認為23條立法不會影響教大的海外招聘，強調大學有既定政策保障學術自由，指在23條立法後，教職員在適當及合理的規範下將有專業判斷進行學術交流。

對於去年《施政報告》提出打造「北都大學教育城」，李子建指發展高等教育要連結社區需要，教大可從而發揮專長，認為大學城鄰近大灣區，如有機會搬入，會關注能否連結大灣區整體發展，在社區服務科研上合作。