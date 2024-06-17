教大辦中國女排展  盼港人能以堅毅精神積極心態面對困難

香港教育大學與天津體育學院合辦「國家榮譽—中國女排精神展」，展覽記錄中國女排四十年來所取得輝煌成就和拼搏精神，並以多角度展現中國女排勇奪十次世界冠軍。展覽今舉行開幕禮，香港教育大學校長李子建稱，盼透過是次體育和文化的交流，希望教大學生乃至香港年輕人，不論在運動場上或其他領域，都能以堅毅的精神和積極的心態面對困難，向個人目標進發，並為社會和國家做出貢獻。
展出獎牌獎杯隊服球鞋
展覽以「祖國至上、團結協作、頑強拼博、永不言敗」為題，分為四個部分，展出部分中國女排歷年來所獲的獎牌、獎杯；球員在比賽時所穿的隊服及球鞋等；當中包括包括1981年、2003年以及2019年女排世界盃冠軍獎杯；1984年洛杉磯、2004年雅典及2016年里約奧運會金牌等。同時亦有記載中國女排背後的故事，從自1981年創下「五連冠」的輝煌成績，到沉寂17年，至2003年才再奪殊榮的艱辛，除珍貴展品，亦配以圖文解說和視頻等。
前隊長魏秋月寄語面對困難要勇敢挑戰
中國女排前隊長魏秋月今日有到場參觀，指展覽展示運動員的成長過程，希望透過展覽說好體育文化及故事，並以自身運動員經歷，寄語眾人面對困難時要勇敢挑戰，將中國女排的體育精神運用在生活當中。
校長︰3月參觀時深受感動
教大校董會副主席陳浩華對於天津體育學院向教大借出中國女排珍貴的獎牌及奬杯，感到十分高興和榮幸。李子建則透露，教大於今年三月到訪天津，期間參觀中國女排精神展，深受感動，因此花三個月時間籌備，將展覽移師教大展出。
中國女排精神展免費入場
展覽由本月17日起至7月1日，於香港教育大學舉辦，巿民可免費入場參觀。
天津女子排球隊與教大排隊切磋
曾奪得16次全國排球聯賽冠軍、為國家女排輸送過大量國手的天津女子排球隊，今日於教大分別與香港女排代表隊、教大排球隊，以及香港中學學界精英排球比賽的勝出隊伍，展開女排表演賽，選手們一同切磋球藝，分享運動心得。