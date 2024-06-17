教大辦中國女排展  盼港人能以堅毅精神積極心態面對困難

香港教育大學與天津體育學院合辦「國家榮譽—中國女排精神展」，展覽記錄中國女排四十年來所取得輝煌成就和拼搏精神，並以多角度展現中國女排勇奪十次世界冠軍。展覽今舉行開幕禮，香港教育大學校長李子建稱，盼透過是次體育和文化的交流，希望教大學生乃至香港年輕人，不論在運動場上或其他領域，都能以堅毅的精神和積極的心態面對困難，向個人目標進發，並為社會和國家做出貢獻。

展出獎牌獎杯隊服球鞋

展覽以「祖國至上、團結協作、頑強拼博、永不言敗」為題，分為四個部分，展出部分中國女排歷年來所獲的獎牌、獎杯；球員在比賽時所穿的隊服及球鞋等；當中包括包括1981年、2003年以及2019年女排世界盃冠軍獎杯；1984年洛杉磯、2004年雅典及2016年里約奧運會金牌等。同時亦有記載中國女排背後的故事，從自1981年創下「五連冠」的輝煌成績，到沉寂17年，至2003年才再奪殊榮的艱辛，除珍貴展品，亦配以圖文解說和視頻等。