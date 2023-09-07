教大迎新營疑爆性侵 警拘28歲男涉最少5宗風化案

香港教育大學早前爆出迎新營(Ocamp)疑性侵事件。警方指接獲兩名女子報案指，分別在元朗和大嶼山南進行迎新營期間，被同一名男子性侵或偷窺，元朗警區重案組接手跟進，再接觸到兩名迎新營受害女子，深入調查後前日在大嶼山北以涉嫌強姦、非禮及窺淫，拘捕一名28歲姓嚴男子，並發現他7月曾因另一宗非禮案被捕。

元朗警區助理指揮官(刑事)鄧翊几指，被捕人在7月和8月共參加6個迎新營，當中一個並非教大及相關學會舉辦，屬聯校活動，地點分布元朗、大埔、大嶼山南等，被捕人亦因一宗今年較早時發生、與迎新營無關的非禮案曾被捕。被問到該男子有否性罪行案底時，鄧翊几表示不便進一步透露。

鄧翊几又稱，警方在正被扣查男子的住所及私家車上檢獲5件迎新營T恤作調查，呼籲如有人曾參與上述地點舉行的迎新營時被性侵，可致電92850137或36614645聯絡元朗警區重案組第三隊。據悉，被捕人在教育大學兼讀學士課程、並在康文署兼職救生員。消息指，他涉在7月下旬、紅十字會主辦聯校迎新營中強姦一名18歲女新生，以及在攝影學會與機電學會聯辦的迎新營中，趁一名三年級女生沐浴時闖入女廁、揭開浴簾。消息又指，他被發現的案件中，最早一宗於年初發生，他在網上認識一名女網友，之後疑接載對方到一陌生地方後非禮，並在7月被捕。據悉，他亦涉嫌在教大迎新營，分別在大嶼山梁紹榮渡假村摸一名女生大腿，和在一個迎新營結束後駕車載人離營時，在車上非禮一名女生。教大回應指，案件已進入刑事調查階段，不宜作出評論，重申大學不是法外之地，所有大學持份者必須守法。若查明屬實將啟動懲處程序，校方絕不姑息違法行為。