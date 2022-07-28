教大首納大灣區元素必修科 須內地考察首年涉100學生

本港學術界加快融入大灣區，其中為配合內地港人子弟學校對港人教師需求，教育大學成為8間資助大學中，首間把認識大灣區及前往大灣區考察納入必修項目的院校，2023/24學年起推行。其中考察要求分階段推行，首年涉約100名學生，至26/27年擴展至所有學士學位。

教大提到，隨更多港澳子弟學校落成，準教師可在大灣區開展事業，將在23/24學年起在課程中加入必修的「跨學院核心科目」，引入大灣區元素讓學生掌握區內最新發展，佔一個學分。其中包括分階段(見表)安排學生到區內考察，親身入內地增值所學；出發前會安排導修，了解區內學制、體育及文化產業、城市發展等；考察內容也會按學生修讀科目「度身訂造」，例如修讀文化遺產相關學生會考察歷史文化遺址及博物館；讀漢語教學相關學生到區內院校交流，研習不同地方方言等。

教大：裝備學生讓他們選擇工作

教大學術及首席副校長李子建表示，大灣區發展是整個國家策略，亦提供很多開拓視野、融合發展機會，且最近很多研究反映年輕人有興趣加入大灣區，教大保守想法是令學生有足夠裝備，工作選擇權仍由學生決定。如學生抗拒內地考察，又或其他原因，包括未能取得內地簽證等困難，教大協理副校長(學術事務)及教務長鄭美紅指，校方可按學生個別個案處理，與老師商討安排。

學生有機會內地學校實習

教大亦與深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校和東莞暨大港澳子弟學校於22/23學年下學期合辦學校體驗先導計劃，每間學校提供4至6個實習名額，為期3星期，期間安排學生觀課、試教等擬任教科目包括中、英、數、體育及視藝等，表現理想學生完成可獲發證書及記錄在成績證明文件。

教大另外宣布未來3個學年推出9個涵蓋環境、行政管理、社會創業等全新學士學位課程，培育教育領域以外專業人才。

其他院校雖未有同類安排，但不乏專上院校開展相關課程供有興趣者報讀，例如城大專業進修學院推出多個大灣區商業證書課程、港大專業進修學院與灼見名家合辦大灣區新類型人才工作坊等。