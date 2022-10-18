教大34學者榮膺全球首2%科學家 包括校長張仁良

美國史丹福大學公布最新的全球首2%科學家名單，香港教育大學（教大）共有34名學者上榜，當中包括校長張仁良教授、學術及首席副校長李子建教授、副校長（研究與發展）陳智軒教授，以及有「樹博士」之稱的研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇教授和顧問（環境科學）黃銘洪教授等，反映教大學者備受國際同儕認可，其學術著作廣獲引用。

該名單由史丹福大學的研究團隊編製，依據學者的學術文獻在其學術生涯（Career Long）及2021年內（Single-year Long）獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。

學術生涯組別方面，校長張仁良教授獲列入「金融」研究學者的名單之內，而將於明年9月接任校長的李子建教授及副校長（研究與發展）陳智軒教授則分別獲列入「教育」及「康復治療科學」領域。

此外，部分教大學者更在其領域名列前茅。在學術生涯組別方面，來自科學與環境學系的黃銘洪教授在全球首10萬多名「環境科學」研究學者中排名第6。心理及老年學講座教授鄭相德教授及社會政策講座教授周基利教授，則在「年內排名組別」中的「老年學」領域分別位列第9及19位。

張教授祝賀一眾教大學者時表示：「在『教育為本．超越教育』的願景下，教大積極拓展研究領域。在是次排名中，本校在能源研究、環境科學、海洋學及政治學等均有學者榜上有名，足證教大在教育傳統優勢以外，亦於拓展多元學科方面奠下堅實基礎。」