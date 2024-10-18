教學助理與15歲女學生「衰十一」罪成　辯稱遭勒索6萬元遭官駁斥

一名案發時29歲的男教學助理，涉嫌在一個月內6次造訪15歲女學生的家中，期間與對方性交並要求口交被控。該教學助理否認3項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及作出猥褻行為罪，今(18日)在區域法院被裁定全部罪成。法官指，被告無職務理由前往女學生的寓所，不接受被告所稱的「玩貓」、「與事主聊天」和「修理電腦」的解釋，並認為其稱遭事主勒索6萬元的說法「匪夷所思」。法官還提到，被告回憶涉案行為時有「回味」的神情，將案件押後至11月1日判刑。

官指被告 錄口供時有「回味」神情

被告李靖邦，案發時29歲，事主女童X則在案發時15歲。被告在女童就讀的中學擔任二級資訊科技技術員級教學助理。他被控於2023年2月1日至21日在將軍澳某單位犯案。辯方指出女童對事發日期和次數不確定，並提到她與胞姊對被告是否戴安全套的說法不一致。然而，法官認為女童是誠實可靠的證人，並指出她在家人面前有輕微掩飾行為是可以理解的。

法官提到，被告對於上女童家中的解釋令人「難以置信」，並表示他在錄口供時表現從容，回憶涉案行為時更有「回味」的神情，甚至嘗試示範手淫動作。法官強調，作為成年男子，被告不應與女童獨處，更遑論登門造訪，最終裁定被告有與X作猥褻行為和性交，罪名成立。