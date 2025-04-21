教宗方濟各逝世｜天主教香港教區：深切哀悼及思念 曾蔭權： 改善中梵關係

梵蒂岡天主教廷今日(21日)宣布，教宗方濟各當天在其梵蒂岡住處離世，享年88歲。天主教香港教區主教周守仁樞機謹代表香港教區及全體信友，表達深切哀悼及思念。 天主教香港教區表示，教宗方濟各在任期間，於2023年9月訪問蒙古；此行也讓梵中關係受到關注。教宗方濟各在推動跨宗教對話和促進世界和平方面不遺餘力，他決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等。教宗方濟各在任期間備受教會成員尊重和愛戴。 天主教香港教區表示，弔唁及悼念禮儀安排將稍後公報。

曾蔭權：方濟各仁慈仁愛 改善了中梵關係 在本港，位於上環半山堅道的天主教香港教區聖母無原罪主教座堂，有教徒前來參與彌撒。教區在座堂擺放方濟各的相片，讓信眾悼念。本身是天主教徒的前行政長官曾蔭權表示，對方濟各離世感到心傷，形容方濟各仁慈仁愛、謙遜勇毅，對現代社會的進步作出充分改革，面對困難亦勇往直前。曾蔭權說，方濟各對中國充滿愛心，改善了中梵關係；又指方濟各是首名教宗公開表明要保護環境，認為值得各界記住。

長期研究中梵關係的宗教學者、樹仁大學新聞與傳播學系兼任助理教授林瑞琪表示，方濟各的離世並不算突然，因為他早前病情嚴重時，相信各界已有心理準備。林瑞琪讚揚方濟各是一位「現代化」的教宗，例如他就任教宗後沒有如歷任教宗一樣，搬進梵蒂岡宗座宮居住，減少了中世紀的色彩。他又說，方濟各與過去的教宗不同，對弱小、邊緣化的群體，除了以「救濟」的角度提供援助，亦會與他們「同行」，並認為這些群體亦有值得學習之處，體現方濟各「現代化」及親民的一面。

至於中梵關係方面，林瑞琪相信，雙方一定會建交，但由於方濟各的離世，估計建交進程會有所拖慢，因為新任教宗有不少事要處理和適應，但相信大方向不變，形容中梵建交「遙遙有期」。