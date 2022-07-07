教局促中學交高中生赴內地考察計劃　主題包括認識中共歷史

高中必修的公民與社會發展科要求本港學生3年內至少去內地考察一次。據了解，教育局要求中學月底前提交未來兩個學年安排高中生到內地考察的計劃，以符合公社科課程指引，主題包括認識孫中山對中國近代史的貢獻以及中國共產黨的歷史等。

供 21 個行程 包括廣深湖南等

教育局的通告表示，內地考察屬公民與社會發展科課程的重要一環，令學生了解國情，提升國民身份認同，並在試行階段，提供21個行程給學校選擇，由2天至5天不等，目的地包括廣州、深圳、湖南等，學校要在月底前回覆教育局，未來兩個學年可在甚麼月份，安排多少學生參加考察團。

據了解，其中一個2天團會去廣州孫中山大元帥府紀念館及黃埔軍校舊址紀念館，讓學生了解孫中山對中國近代史的貢獻；另一個2天團會去肇慶的德慶學宮，讓學生認識古代科舉制度、儒家思想和孔子文化；而5天團有兩個，當中一個去貴州，景點包括遵義會址，認識中國共產黨的歷史。

4至5天團須搭高鐵北上 考察團費無交代

此外，行程列明4、5天團要搭高鐵北上，惟西九高鐵站何時重開及兩地通關檢疫安排如何處理，通告未有詳細列明，只表示會按通關和實際情況調整，至於不同考察團費用多少，通告亦沒有交代，但每名學生都會獲政府全額資助。