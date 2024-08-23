教局教材促拒婚前性行為 議員斥易誤解 傳導過時價值觀

新學年中一將全面推行「公民、經濟與社會科」，取代生活與社會科。教育局近日上載中三級公經社科教材，當中「合乎情禮的親密關係」章節提到，倘情侶未能承擔婚前性行為的後果，便應堅決拒絕婚前性行為。

由教育局製作的「合乎情禮的親密關係」教材，第二部分主題為青少年與親密關係，當中有章節提到網上有大量與性相關的資訊，惟往往強調性所帶來的歡愉，又或包含錯誤與不負責任的資訊，使青少年忽略自身和伴侶感受，甚至釀成惡果。

教材工作紙提到，情侶不一定要發生性行為才代表很愛對方，「性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛」；又指仍有很多其他方式表達對伴侶的愛，以及當情侶未能承擔婚前性行為的後果，如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，便應堅決拒絕婚前性行為，同時建議雙方共同訂立可接受親密行為的界線。