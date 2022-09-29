教局點算實際學生人數 公營中小學減36班

適齡學童減少，加上移民潮等影響，中小學班數減少。教育局公布9月中到學校點算實際學生人數後，須調整2022/23學年班級結構及教職員編制，相對於本年4月及5月批核的2022/23學年總班數，本學年公營小一班數減14班，中一班數減22班。

教育局每年9月會到官立和津貼的中小學點算實際在學人數，局方於今年9月15日透過電子系統收集學生資料，亦到個別學校實地點算，核實實際在學人數後，已完成核實學校遞交的學生資料，並於昨日發信通知所有須調整結構的學校。

教育局指，學校核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇(包括從公營學校轉到直資或私立/國際學校就讀)，以及移入或移出本港的學童人口等。學生人口未來持續下降是不爭事實，務求以軟著陸為目標，穩定教學環境及訂定個別官立學校的長遠發展方案，包括停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校，重置到需求較殷切的地區。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，與之前的情況不同，今年除受出生率下降影響外，還有難以估算的學生移居因素，各級均面對減班壓力，希望當局趁機加快推展小班教學，紓緩超額教師壓力。