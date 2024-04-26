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2024-04-26 22:48:10

教師反修例不當言論遭革職提司法覆核　官：褫奪所有退休福利懲罰過重

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圖為高等法院。(資料圖片)

賽馬會官立中學前女教師被指在2019年反修例風波期間，在社交平台私人帳戶多次發表不當言論，被紀律研訊會裁定行為不當，公務員事務局去年7月將她革職。她去年入稟申請司法覆核，指局長錯誤裁定她行為不當，革職決定過分干預其言論自由，要求推翻革職決定。 高等法院法官高浩文裁定，局方有權裁定女教師行為失當，但褫奪所有退休福利懲罰過重。

保留退休福利應屬考慮之列

判詞指，即使社交平台只用以表達個人見解，亦可能影響工作或他人觀感，而公務員及教師相關專業操守，不只規範教師教學方法及材料，教學以外個別行為例如影響其教學職能或破壞教師聲譽，亦足以構成行為失當。

申請人任教25年紀錄潔白無瑕

判詞提到，局方有權接納委員會結論，認為在社會動盪時發布帖文，內含不雅圖像、侮辱、詛咒、粗言穢語、仇警意味，構成嚴重違反專業操守，但局方斷言革職並褫奪所有退休福利為對申請人「唯一」適當懲罰，法官認為革職並保留退休福利應屬考慮之列，考慮到申請人任教25年紀錄潔白無瑕，涉案帖文沒有影響校內教學及學生，褫奪所有退休福利將會除去申請人的大量權益，而申請人幾乎不可能再覓得教席，認為相對而言革職並保留退休福利懲處更為恰當。

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原文刊登於 香港電台

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