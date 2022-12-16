教師專業操守指引出爐 須自覺護國安 違法者終身停牌

上屆政府在反修例事件後，提出要制訂《教師專業操守指引》。教育局昨公布全長30頁的指引，列明教師專業操守和行為共8項準則，包括「恪守法治」、「以身作則」和「關愛學生」等，並具體說明「應該」與「不應該」的行為。

教育局發布《教師專業操守指引》，列明8項教師專業操守準則，以及多項教師「應該」與「不應該」做的行為，包括不應參與違反《港區國安法》等法例的活動，並要對個人在社交網站發布的內容負責等。指引列明，屬嚴重專業失當的教師會「終身停牌」。至於涉嫌違法的教師，當局指教師即使最終未被法庭定罪，仍會審視其教師註冊，採取適當行動。

教師倘被捕要盡快通知學校

在「恪守法治」一章，提到教師應守法、自覺維護國家安全和社會秩序，以及正確理解《憲法》、《基本法》、《香港國安法》等法例。如發現校園有任何潛在違法或違規行為，教師應向管理層報告或報警。倘教師被捕或牽涉刑事訴訟、調查，要盡快向學校申報。指引稱，教師不應組織、策劃或參與違反《基本法》、《港區國安法》等活動，以及縱容校內潛在違法違規活動。

教師亦應謹慎運用及妥善管理社交網站帳戶，並要對發布及轉載的訊息負責，以及不應因個人立場選取不符指引教材，向學生灌輸偏頗觀念等。

教育局接到投訴後，會先由學校按校本機制調查，其後由當局內部專責小組詳細審視校方報告。投訴如初步成立，涉事教師有14日時間作出申述。

指引列明，就對教師懲處，有可能被發勸喻信、警告信或譴責信，警告他們如再作出失當行為，或取消其教師註冊。情況較嚴重者，即使教師初犯，教育局可即時取消其教師註冊，以及若干時間內不能申請註冊，甚至「終身停牌」。此外，涉嫌違法教師縱使未被定罪，當局仍會考慮其庭上申述和判詞，嚴肅檢視教師註冊，強調法庭判決非唯一參考，若行為屬「不能接受」，當局亦會就其註冊採取適當行動。

鄧飛讚新指引較具體易理解

教聯會副會長、立法會議員鄧飛指，新指引修補舊有操守指引的過時和不足之處，亦較舊版本明確具體，易於理解和執行。他舉例稱，往日被籠統地提及的「尊重法治」，在新版已明確指出涉及《憲法》、《基本法》、《港區國安法》等，又指以往指引沒有列明「應該」與「不應該」做的事。