教師指引｜教育局不會訂明甚麽議題不能教 蔡若蓮：可幫助剛剛入行的教師自覺自律

教育局長蔡若蓮今（17日）早接受電台節目訪問時表示，學界一直希望教育局發出有關教師操守的清晰指引，在2019年社會事件後社會對教育亦多了關心，認為局方新公布的《教師專業操守指引》，可幫助剛剛入行的教師自覺自律，老師之間可互相提醒，社會亦可了解教師應有要求，相信前線老師都會歡迎。她又說，8項教師操守準則包括「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」等，都是學界已有共識的價值觀，絕大部分老師在實踐上並沒問題。



蔡若蓮指，局方不會訂明教師有甚麽議題不能教，但教學需要建基於事實，若故意將不真確、偏頗資訊灌輸給學生，將影響學生心智成長和認知發展，至於社會未有定論，並與學習目標無關的事件，若教師在不知道事實全部的情況下妄下判斷，將部分人所謂意見帶到課堂討論，對學生學習亦沒有益處。她説，考慮到課時和學生消化能力，把衆説紛紜的內容帶到課堂討論，容易令學生先入為主，造成誤解和偏見。

指引列明教育局處理教師投訴的機制

蔡若蓮又指，《指引》清楚說明，老師不應在社交平台散播不盡不實或虛假的消息，以及咒罵或仇恨的言論，強調直接或間接煽惑學生違法是不能接受，但不會影響教師在社交平台發表個人意見。至於指引列明教育局處理教師投訴的機制，蔡若蓮指機制現時已經沿用，但以往由其他組織處理投訴，令教師要等待多時，先校本處理再交由教育局審視報告，能夠更快和公平公正處理投訴。