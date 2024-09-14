教師醫科生毅然換跑道　投考警察盼成市民一束光

有人追求高薪厚職，有人卻為了使命感，放棄薪高糧準的教職，轉換跑道投考警察； 今年26歲的鄧偉傑，去年於香港浸會大學畢業，主修中國語文，順理成章地成為一間中學的中文老師，向學生傳道授業、作育英才；卻在畢業不足一年後，盼成為照亮全港市民的其中一束光。 警察學院今日共有29名督察、164名警員參與結業會操，鄧偉傑是其中一份子，他分享，教師雖能通過課文、講授品德情義，但學生往往須於人生閱歷增長後，才能有所領悟，影響力有限又滯後；警察卻能及時幫助市民、阻止罪案發生，帶來即時的成功感和滿足感。他相信，警務工作所帶來的這份使命感、正義感，都無法以金錢衡量，因此即使受親友阻撓、明白到工作具一定危險性、或需日曬雨淋，仍決心加入警隊。 他稱，由於右手曾經骨折，右手肌力較弱，一度擔心未能應付學院的體能要求。隨教官安排具針對性的訓練，循序漸進地加大訓練量，讓左右手盡快達致平衡；配合同班同學的鼓勵和陪伴「加操」，最後成功通過所有體能考核，蛻變成一名真正的警員，並獲薛富盃、銀笛和學業成績優異證書。

經內地大學招募快線投考醫科生 轉跑道投考警隊的，還有同樣26歲的周秀麗。她自小從影視作品認識警察工作，且不時在街上遇到巡邏的警務人員，一直非常嚮往於紀律部隊工作，並認為警察形象親切、能直接為社會和市民提供幫助，是對社會有承擔的表現；惟中學畢業時年紀尚小，故選擇繼續升學，待大學畢業後方投考警察。 周秀麗指，去年於廣州暨南大學國際學院臨床醫學系畢業後，對未來的職業路向感迷茫，但通過「香港警察‧內地大學招募快線」深入了解警隊職能、發展前景等，便再次燃起對警務工作的熱情，即場投考，並於今年3月入班受訓，踏出挑戰自己、跳出舒適圈的第一步。 她續指，受訓期間，曾參訪深圳市公安局警察訓練學校和當地派出所，有機會與當地警方交流，深入了解內地警察的工作環境和架構，見識兩地執法部門之間的緊密協作和蓬勃發展。她深信，隨大灣區發展，兩者交流會越漸頻繁，有助本港警隊發展。

投考5次獲榮譽警棍晉升 至於施禮榮盾及榮譽警棍，則由今年31歲的見習督察林欣霆獲得。林欣霆至今加入警隊9年半，曾於軍裝巡邏小隊、特別職務隊、機動部隊等工作；7年前起，因自認體會到前線人員的不少辛酸和困難、又具應付見習督察工作的能力，盼能晉升，幫助前線同事解決疑難，為警隊作出更多貢獻。 為此，林欣霆先後5次投考見習督察，今年終以學員的身分再進入警察學院。他分享，時隔多年重新拾起書本，以英文背誦法例，令本就「唔係讀書叻」的他深感困難；同時再兼顧體能和領導才能的訓練，更可謂艱辛且具挑戰性。如今屆見習督察到大嶼山進行的野外訓練，一星期都禁止與外界聯絡，起居飲食、克服各種考驗都全靠學員；其間，2日內還要攀越鳳凰山、大東山及二東山，對體能要求非常高，加上天氣不似預期，落雨又大霧，使不少同學因此受傷，最後有賴全班團結和互相合作才完成訓練。 林欣霆稱，儘管過去近10年的工作並非一帆風順，但能以警察的身分服務社會，已感無比自豪，並堅信警察是一份正義的工作，執行法律、維持治安、維護法紀，呼籲有意投考人士無須太擔心社會風氣和他人目光，勇於追尋自己的理想。

