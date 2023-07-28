教聯會座談會學習近平回信精神　鄧飛籲借抗美援朝歷史培養愛國情感

教聯會舉辦「學習宣傳貫徹習近平主席給培僑中學學生回信精神座談會」。國家主席習近平日前向培僑中學學生回信，回覆該校學生早前去信提及該校師生去年迎接抗美援朝志願軍歸國安葬和參與中國航天員互動活動，回信內容不計標點符號為208字，日前由中聯辦主任鄭雁雄宣讀，而座談會有約50人參與，包括有培僑中學和香港教育工作者聯會黃楚標學校的老師，討論約1.5小時。

鄧飛：國民意識不是與生俱來

主講者之一的教聯會副主席兼立法會議員鄧飛表示，是香港回歸以來首次，是對香港傳統愛國學校推行愛國主義教育模式70年的肯定，給愛國教育工作者有更大的使命感，並將此模式推動出去。他又認為，習近平的回信可延伸至指導日常的敎育工作。

他又指，回信中提到「抗美援朝」，但在香港歷史教育中只是以「韓戰」和「朝鮮戰爭」較中性的講法形容，並只是一筆帶過，「只是冷冰冰的知識傳播，只是資料，沒有在過程中培養學生的愛國情感」，又指現時香港未有課本使用「抗美援朝」字眼。他又認為，「國民意識不是與生俱來的」，學生與天宮航天員交流，可喚醒青少年國民身份認同和民族意識。

他呼籲教師可結合歷史紀念日舉辦活動，例如透過「抗美援朝」的紀念了解中國與世界的關係，並對現時中美博弈有更深刻的理解，而今年為「一帶一路」倡議10周年，亦可在下半年籌辦活動。