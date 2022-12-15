教育局公布《教師專業操守指引》  要求自覺維護國安不應煽惑學生違法違規

局方指，教育局在制訂《指引》時，除審慎考慮香港教育體系的實際情況和現行法例，亦參考教師專業發展相關文件，以及不同國家和地區的教師專業標準，從而歸納出「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」、「廉潔公正」、「盡忠職守」、「關愛學生」、「尊重私隱」和「維護專業」共8項教師專業操守準則，並就各項準則列舉例子說明教師「應該」和「不應」做的行為。此外，《指引》載列處理教師涉嫌違反專業操守的機制及一些個案舉隅。

要求自覺維護國安正確理解《憲法》等

其中，在「恪守法治」方面，指引要求自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，履行社會責任和公民義務，並掌握國家歷史與發展的基本知識；正確理解《憲法》、《基本法》和 《香港國安法》及相關法例，尊重國家基本制度，以及正確理解《國旗及國徽條例》、《區旗及區徽條例》和《國歌條例》 ，尊重國家及香港特別行政區的象徵和標誌，培養學生正確的國 家觀念、國民身份認同和民族感情。

在「不應」做的行為方面，指引列舉例子要求教師不應組織、策劃、實施或參與違反《基本法》、《香港國安法》或任何香港法律的活動，鼓吹違反社會秩序的言論，向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，直接或間接煽惑或促使學生進行違法違規、違反社會秩序的活動，並縱容校園內任何潛在違法違規的活動。

教育局參考《指引》檢視教師註冊

教師應仔細閱讀《指引》，掌握其對專業及個人行為的要求。學校層面，辦學團體可參考《指引》向屬校管治機構作出指示，而學校管治機構可參考《指引》，訂定員工行為管理措施和專業發展計劃，以及表揚優秀教師。如有教師涉及專業失當或違法行為，學校可參考《指引》跟進處理。教育局會參考《指引》，檢視教師的註冊；亦會安排教師專業發展及培訓活動，以及表揚在德行及教學專業方面表現優秀的教師，建設德才兼備的教師團隊。教育局會因時制宜，按需要更新《指引》內容。